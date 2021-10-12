Minik Muhammet'in görüntüsü çok konuşulmuştu! Muhammet için harekete geçildi
Mardin Kızıltepe'de Suriyeli 3 yaşındaki Muhammet'in koltuk değnekleri ile yürüdüğü görüntüler sosyal medyada çok konuşulmuştu. Minik Muhammet'in görüntülerinin ardından kaymakamlık Muhammet için protez siparişi verdi.
12 Ekim 2021, Salı 10:33 Son Güncelleme:
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Suriyeli ailenin 3 yaşındaki oğulları Muhammed, doğuştan yürüme engelli doğdu. Sağ diz kapağından aşağısı olmayan Muhammed, koltuk değneği ile yürümeye başladı. Muhammet'in sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, çok sayıda kişi tarafından izlendi. Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam’ın talimatıyla Muhammed’in ailesine ulaşıldı. Kaymakamlık görevlileri, uzman ekiple aileyi ziyaret etti. Muhammet'in protez için ölçüleri alındı. Protez bacağı sipariş edilen Muhammed, rahatça yürümek için gün saymaya başladı.
DHA
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