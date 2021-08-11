Minik örümcek (Oyun)
Bu oyun çocuğunuzun zihinsel gelişimine katkıda bulurken, beraber eğlenceli vakit geçirmenizi de sağlayacak.
11 Ağustos 2021, Çarşamba 14:52 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
MALZEMELER
Makas, kalem, renkli elişi
kâğıtları ve yapıştırıcı Yaş: 3+
NASIL OYNANIR?
Ilk olarak çocuğunuzla birlikte renkli elişi kâğıdından büyük bir dikdörtgen kesip silindir şekli alacak şekilde iki ucunu birbirine yapıştırınız. Sonrasında renkli elişi kâğıtlarını ince şeritler halinde kesip bir ucunu silindir parçanın içerisine yapıştırınız ve diğer ucunu hafif bükerek tabana sabitleyiniz. Işte örümceğimizin dışı hazır! Artık süslemesi tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış
BUNLARI DA OKUYUN