Minik örümcek (Oyun)

MALZEMELER

Makas, kalem, renkli elişi

kâğıtları ve yapıştırıcı Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Ilk olarak çocuğunuzla birlikte renkli elişi kâğıdından büyük bir dikdörtgen kesip silindir şekli alacak şekilde iki ucunu birbirine yapıştırınız. Sonrasında renkli elişi kâğıtlarını ince şeritler halinde kesip bir ucunu silindir parçanın içerisine yapıştırınız ve diğer ucunu hafif bükerek tabana sabitleyiniz. Işte örümceğimizin dışı hazır! Artık süslemesi tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış