Almanya'da yaşayan Erzurumlu Mikail Akar yaptığı resimlerle dünyaya açıldı.

Resim yapmayı, özellikle de figür resimleri yapmayı çok sevdiğini belirten 7 yaşındaki Mikail, "Sergilerimde kalabalık görmek hoşuma gidiyor, herkesin bana ilgi göstermesi beni gururlandırıyor" dedi. Büyüyünce futbolcu olmak istediğini dile getiren Akar, "Futbolculardan en çok Ronaldo'yu seviyorum" diye konuştu.

Mikail'in annesi Elvan Akar da oğullarının kendini zaten ressam olarak gördüğünü, bu yüzden büyünce futbolcu olmak istediğini söyledi. Elvan Akar, oğullarının yeteneğini keşfettikleri anı şöyle anlattı: "Mikail'in dördüncü yaş gününde bir hediye almayı düşündük. Farklı bir şey olsun istedik ve resim yapmayı sevdiği için ona küçük bir tuval, 4 çeşit boya aldık. Mikail öyle bir resim yaptı ki, eşim inanmadı, benim yaptığımı zannetti. Bu resmi sosyal medyada paylaştık. Resmi 4 yaşındaki oğlumuzun yaptığına başta kimse inanmadı. Daha sonra Mikail tekrar resim yapmak istedi, ona tekrar tuval aldık, 'Daha büyük bir tuval alın' dedi ve biz de aldık. Yetenekli olduğu, 3 sene önce ortaya çıktı. Biz de anne ve babası olarak arkasında durduk ve her zaman destek verdik."





Binlerce euroya satılıyor

Mikail'in yaptığı resimlerin binlerce euroya alıcı bulduğunu belirten Akar şöyle devam etti: "Bu fiyatları biz biçmiyoruz, otoritereler belirliyor. Düşünün dünyanın bir ucunda 7 yaşındaki çocuğunuzu konuşuyorlar. ABC, The New York Times gibi uluslararası basında haberleri çıkıyor, Alman basını zaten baştan beri takip ediyor. İnanılmaz bir duygu, anlatamam onu size."

Elvan Akar, "Çocukların isteğini ve yeteneğini anne babaların fark edip anlaması lazım. Kararlarına saygı duymak gerek. Oğlum henüz 7 yaşında, çok güzel eserleri var, bunu dünyaya açtı ve bir Türk olarak gururluyuz" dedi.





"İleride inşallah Picasso'yu da geçer"

Mikail'in babası ve aynı zamanda menajeri olan Kerem Akar ise oğullarının 4 yaşındayken yaptığı ilk resmi gördüğünde gözlerine inanamadığını söyleyerek şöyle devam etti: "Oğlumuzun başarısıyla gurur duyuyoruz. Şu an Mikail tüm dünyada tanınıyor. Oğlumuzun hep arkasındayız, gelecekte de desteğimiz sürecek. İleride inşallah Picasso'yu da geçer. Mikail 4 yaşında sergi yapmaya başladı, Picasso 7 yaşında başlamıştı" dedi.

Kerem Akar, "Dünya basınında çıkan haberlerde Mikail için Picasso diyorlar, minik Picasso. Bu tabii hoşumuza gidiyor. Türkiye'de henüz çok tanınmıyor ancak yavaş yavaş tanınmaya başladı. İleride İstanbul'a gelip sergi yapmak isteriz. Bugün 12'nci sergimizi yapıyoruz. Bundan sonra Münih tarafında ve Dubai'de sergileri olacak. Amerika'dan, İngiltere'den de teklif geldi, tüm dünyadan teklifler geliyor" dedi.

Mikail Akar'ın Köln Ehrenfeld'deki "M7173" isimli sanat galerisinde gerçekleştirilen sergisine çok sayıda sanatsever katıldı.

AA