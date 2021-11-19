Minik tırtıl oyunu | 3 yaş ve üzeri çocuklar için oyunlar
Minik tırtıl oyunu 3 yaş ve üzeri çocuklar için hazırlanan bir oyundur. El işi veya sanat etkinlikleri okul öncesi eğitimde önemli bir yer tutar ve bu tarz etkinlikler çocukların kendini ifade etme, seçim yapma, karar verme yeteneklerini geliştirir.
19 Kasım 2021, Cuma 13:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
3 YAŞ ÜZERİ ÇOCUKLARA OYUN MALZEMELERİ
- Renkli kartonlar
- Yapıştırıcı,
- Makas
- Renkli kalemler
NASIL OYNANIR?
- Kendi tırtılınızı yapmaya hazır mısınız?
- Hadi başlayalım!
- Öncelikle çocuğunuzla birlikte aynı renkte kartondan eş boyutlarda uzun ince dikdörtgenler kesiniz.
- Bu kestiğiniz dikdörtgenlerin ilkinin iki ucunu birbirini yapıştırınız ve diğerlerini de sırası ile bir öncekinin iç kısmından geçirerek uçlarını yapıştırınız.
- Tırtılınızın gövde kısmıdır orası ve uzunluğunu dilediğiniz gibi yapabilirsiniz.
- Sonrasında farklı renkte kartondan eş boyutta bir dikdörtgen kesiniz ve bunu da diğerleri gibi baş kısma geçirip yapıştırınız.
- Bu ise tırtılınızın baş kısmıydı. Daha sonrasında gözleri ve antenleri de eklediğinizde tırtıl hazır! İstediğiniz gibi süsleyip boyayabilirsiniz.
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