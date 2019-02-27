Minnoş ile turneye
‘Gecce Mekan Ödülleri 2019’, önceki akşam Swissotel The Bosphorus’ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu
Deniz Seki’den Alişan’a kadar birçok isim geceye katıldı. Beyazıt Öztürk şov, Öykü Serter sunuculuk yaptı. Alman şarkıcı Lou Bega da törene renk kattı.
Gözler yeni evlenen Sinan Akçıl- Burcu Kıratlı ve anne adayı Bengü’nün üzerindeydi. Burcu Kıratlı, “Evlilik çok güzel gidiyor, Allah nazardan saklasın. Biraz gözlerden uzak olmaya çalışıyoruz, balayımız bitmesin istiyoruz” dedi.
4 aylık hamile olan Bengü ise “Doğuma kadar turneye çıkıp konser vereceğim, minnoş da benimle sahneye çıkacak. Cinsiyetini henüz öğrenemedik” diye konuştu.
Ali KESER/ POSTA