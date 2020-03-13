Minsk gezilecek noktalar

Beyaz Rusya'nın başkenti olan Minsk’e yapacağınız seyahatte konaklamak için her türlü konforda otel seçenekleri bulunmakta. Eğer Minsk’te gece hayatına dahil olmak ve eğlenmek için eğlence mekanlarına yakın bir bölgede konaklamak isterseniz Zybitskaya ve Oktyabrskaya caddesine yakın bölgelerdeki otelleri tercih edin. Minsk, Batı Avrupa ve Doğu, Karadeniz kıyıları ve Baltık Devletleri bölgelerini birbirine bağlayan ana ulaşım yollarında yer almakta. Bu nedenle de şehre iş seyahati nedeniyle de gelen çok fazla yabancı bulunur.

Minsk’te ne yenir?

Belarus mutfağında ağırlıklı olarak yerel sebzelerden yapılan yemekler var. Bu büyük bir çeşitlilik sunmakta. Yerel yemeklerin çoğu, geleneksel Salvona tariflere dayanmakla birlikte, benzersizdir. Belarus ekmeği mayadan dolayı biraz ekşi. Eski tariflerde kimyon tohumu, keten tohumu ve ayçiçeği tohumu gibi farklı katkı maddeleri kullanılmış.

Yerel yemeklerinden bazıları ise şöyle:

Olivia

Tahıl ve sebze ile yapılmış çorba.

Marka

Havuç çorbası.

Gryzhanka

Şalgam çorbası.

Perepecha

Yerel yapılan yassı kekler.

Vereshchaka

Karabuğday unundan yapılmış krep, et sosu ile servis edilir.

Draniki

Draniki, Belarus mutfağının en popüler ve en ünlü yemeklerinden biri. Patatesten yapılan bu yemek bir patatesli krep sayılabilir.

Minsk’te gezilecek yerler

II. Dünya Savaşı'nda şehrin yaklaşık yüzde 80’i yıkılmış, bu da şehrin 1950'lerde Stalin'in sevdiği yükselen Sovyet bloklu binalarla yeniden inşa edilmesine neden olmuştur. Bu durum, Sovyet mimarisiyle ünlü Minsk'i, büyük beton binalar ve geniş caddeleriyle ünlü bir kent haline getirse de Minsk’in güzelliği hâlâ turistler için vazgeçilmez.

Devlet Kütüphanesi

2001 yılında inşa edilen devasa, modern bir bina. Binanın kendisi oldukça etkileyici. Ancak asıl özelliği, gün batımını görebileceğiniz gözlem kulesidir.

Nesvizh Sarayı

Nesvizh Sarayı, Belarus halkı tarafından ülkenin en güzel sarayı olarak kabul edilir. Zengin mimarisi ve çekici bahçeleri, onu Belarus'un en popüler turistik mekanlarından biri haline getirmekte. Nesvizh Sarayı, Belarus'un en eski yerleşim yerlerinden ve en ünlü yerlerinden biri olan Nesvizh Malikanesi'nde yer almakta.

Minsk Büyük Vatanseverlik Savaşı Müzesi

Belarus Devleti Büyük Vatanseverlik Savaşı Tarihi Müzesi, 20. yüzyılın en kanlı savaşının hikayesini anlatan dünyanın ilk müzesi. Belarus'taki Nazi işgali sırasında yaptırılan müzede savaş yıllarına ait belgeler, filmler, canlandırmalar görebilirsiniz. Bugün dünyanın en önemli ve en büyük savaş müzelerinden biri.

Minsk Zafer Meydanı

Minsk Zafer Meydanı'nda en önemli yerlerden biri. Burada 40m dikilitaş savaşta ölenlerin anısına dikilmiş bir anıt.

Trinity Banliyösü

Trinity Banliyösü, şehir merkezindeki Svisloch Nehri'nin kıyısında bulunan Minsk'in eski pitoresk bir parçası. Kiremit çatıları, küçük sokakları ve evleri ile Minsk'in sembolü haline gelmiştir.

Mir Şatosu

Grodno bölgesindeki Mir Şatosu, Belarus'taki en önemli turistik yerlerden biri. 16. yüzyıldan kalma olan yapı UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde.

Kırmızı Kilise

Neo-Gotik tarzda, 1910 yılında aristokrat Edward Woyniłłowicz'in emriyle inşa edilen kilise, Woyniłłowicz'in ölen çocukları olan Simon ve Helen'in anısına atfedildi.

Mikhailovsky Bahçesi

Şehrin simgesi olmuş bir park. Ünlü Belarus heykeltraş Vladimir Zhbanov'un eserleri ile dekore edilmiş, Tren İstasyonu'nun yakınında yer alan bu park biraz dinlenmek ve şehrin havasını solumak için ideal bir park.

Loshitsa Parkı

16. yüzyılda inşa edilen Minsk'teki eski yapı Loshitsa Malikanesi’dir. Bugün Loshitsa Parkı, eski sokakları boyunca yürüyebileceğiniz Minsk'in en güzel yerlerinden biri. Buradaki evler ve sokaklar 19. yüzyıl iç dekorasyonuna sahip olsa da bölge genel olarak uzun yıllar süren çalışmalar sonucunda restore edildi.

Bağımsızlık Sarayı

Ülkede yapılan ulusal ve uluslararası önemli toplantılara ev sahipliği yapan yapı, Minsk’te gezilecek yerler arasında. Müzeleri, şatoları ve tarihî meydanları ile pek çok güzellikler sunan Minsk’i daha yakından tanımak isteyebilirsiniz.