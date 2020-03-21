Türkiye'de de büyük ilgi gören Minyonlar'ın ikinci filmi Minyonlar: Gru'nun Yükselişi, seyirciyle beklenen tarihten daha geç buluşacak. People dergisinde yer alan habere göre filmin tamamlandığı stüdyo Universal Illumination, Perşembe günü yaptığı açıklamada, corona virüs salgını nedeniyle Fransa'nın başkentindeki stüdyonun kapanmak zorunda kaldığını ifade etti. Bu nedenle Temmuz ayı olarak planlanan vizyon tarihi, ileri bir tarihe ertelendi. Universal Illumination, corona virüs salgının yayılma hızını düşürmek adına Fransa hükümetinin güvenlik ve koruma tedbirlerine riayet edildiği belirtti. Birçok film ve büyük etkinliğin bir bir erteleme ve iptal haberleri gelirken, bu büyük bir film stüdyosunun bildirdiği 'ilk' gecikme haberi.

İlgili Haberler Çocuklarla izlenebilecek 10 nostaljik film





