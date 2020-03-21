Minyonlar'ın devam filmi de gecikiyor
Minyonlar serisinin merakla beklenen ikinci filmi Minyonlar: Gru'nun Yükselişi'nin vizyon tarihi, corona virüs salgını nedeniyle ertelendi. Filmin yapımcı stüdyosu, salgın nedeniyle kapanmak zorunda olduğunu açıkladı.
21 Mart 2020, Cumartesi 13:29 Son Güncelleme:
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Türkiye'de de büyük ilgi gören Minyonlar'ın ikinci filmi Minyonlar: Gru'nun Yükselişi, seyirciyle beklenen tarihten daha geç buluşacak. People dergisinde yer alan habere göre filmin tamamlandığı stüdyo Universal Illumination, Perşembe günü yaptığı açıklamada, corona virüs salgını nedeniyle Fransa'nın başkentindeki stüdyonun kapanmak zorunda kaldığını ifade etti. Bu nedenle Temmuz ayı olarak planlanan vizyon tarihi, ileri bir tarihe ertelendi. Universal Illumination, corona virüs salgının yayılma hızını düşürmek adına Fransa hükümetinin güvenlik ve koruma tedbirlerine riayet edildiği belirtti. Birçok film ve büyük etkinliğin bir bir erteleme ve iptal haberleri gelirken, bu büyük bir film stüdyosunun bildirdiği 'ilk' gecikme haberi.