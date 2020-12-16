Miraç isminin anlamı nedir? Erkek çocuğa Miraç ismi konur mu?

Miraç isminin anlamını çok duymamış olabilirsiniz. Eminiz ki bu ismi ilk başta duyanlar Miraç ne demek sorusunu sormuşlardır.Erkek çocuğa Miraç ismi konur mu? Miraç isminin anlamı nedir, sorularının cevaplarını şu şekilde inceleyebiliriz.

Miraç isminin anlamı nedir?

1. Yükselme, çıkma.

2. Hz. Muhammed'in göğe yükselmesi.

Erkek çocuğa Miraç ismi konur mu?

Erkek çocuğuna Miraç isminin konmasında bir sakınca yoktur.

Arapça

Miraç isminin özellikleri

Tam bir iş koliktirler. Enerjileri hiç bitmez. Uykuyla hiç işler yoktur. Oldukça sağlıklıdırlar. Evcimen insanlardır. Ev hayatını çok severler. Maddi durumlarına çok dikkat ederler. Hesapçı insanlardır.







