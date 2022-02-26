Miraç Kandili üç ayların ikinci kandili Recep ayının 27. gecesinde idrak ediliyor. Peygamber Efendimizin Mescid-i Aksa’da Allah’ın huzuruna çıktığı gece olan Miraç Kandili’nde dualar ediliyor nafile ibadetler ediliyor. Peki, Miraç Kandili 2022 tarihi ne zaman? Kandil bugün mü yarın mı?

MİRAÇ KANDİLİ 2022 TARİHİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre 2022 yılı Miraç Kandili 27 Şubat Pazar günü idrak edilecek.

MİRAÇ KANDİLİ BUGÜN MÜ YARIN MI?

Bugün 26 Şubat Cumartesi olduğu için Miraç Kandili yarın idrak edilecek.

MİRAÇ KANDİLİ’NİN ÖNEMİ NEDİR?

Hazreti Muhammed (s.a.v.) Miraç gecesi, Allah-u Tealâ’nın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi.

Allah-u Tealâ’nın huzurundan dönen Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) Miraç gecesinde Müslümanlara hediyelerle döndüğünü bildirdi. Beş vakit namaz, miraç gecesinde farz kılınırken ayrıca, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.

Bununla birlikte, bu mübarek gecede Allahu Tealâ, Hazreti Muhammed'e (s.a.v.) insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetti.



