Miraç Kandili dualarla idrak edildi

İstanbul'daki camilerde vatandaşlar Miraç Kandili dolayısıyla namaz kılıp dua etti.

Eyüpsultan ve Büyük Çamlıca camilerinde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Programlara katılan vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına uygun şekilde saf tuttu, namaz kılıp, dua etti.

Camilerde belirlenen noktalara oturan vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'i dinledi.

Miraç Kandili dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'nin minareleri arasındaki dijital mahyaya, Türk bayrağı ile "Miraç Kandilimiz Mübarek Olsun" yazıları yansıtıldı. Camide yapılan mahya çalışmaları güzel görüntüler oluşturdu.

Kandil dolayısıyla Eyüpsultan Camisine gelen vatandaşlar Eyüp Sultan Türbesi'ni de ziyaret edip, burada Kur'an-ı Kerim okudu.

İzmir

Kentte vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyup seccadelerini yanlarında getirerek camilere gitti.

Belirlenen noktalara oturan vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'i dinledi.

Kentte özellikle Bilal Saygılı Camisi'nde yapılan programa çok sayıda vatandaş katıldı.

Camideki sosyal mesafe kurallarına uyulması sonucu vatandaşlar kandili cami avlusundan takip etti. Duanın ardından, yatsı namazı kılındı.

Erzurum ve Kars'ta eller semaya kalktı, Miraç Kandili idrak edildi

Erzurum ve Kars'ta Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili idrak edildi.

Camilerde din görevlilerince okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'i dinleyen vatandaşlar, Kovid-19'un insanlığın hayatından çıkması için yapılan duaya "amin" dedi.

Miraç Kandili dolayısıyla Kars'ta da camilerde programlar düzenlendi.

Kentte tarihi Evliya Camisi'ndeki kandil programında vatandaşlar okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'i dinledi.

Adana

Adana Müftülüğü tarafından Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde maske ve mesafe kurallarına göre düzenlenen kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Mevlit okunan ve vaaz verilen programa vatandaşlar katıldı.

Mersin

Mersin'de vatandaşlar, kentin en büyük ibadet merkezi olan 6 minareli Muğdat Camisi'nde düzenlenen mevlit programına ilgi gösterdi.

İl Müftüsü Şaban Kondi, programdaki vaazında, "Miraç gecesinin bize en büyük hediyesi olan namaz, bizi Allah'a yaklaştıran, ulaştıran en güçlü ibadet. Kıyamete inananların ilk hesaba çekileceği ibadet, namaz ibadetidir. Namaz ile yeniden dirilmeli, hayatımıza bir çeki düzen vermeli. Bize zamanı, Rabb'imizin huzurunda muhasebeyi öğreten, her an bize ölümü hissettiren, dünyayı ve ahireti hatırlatan ibadettir namaz." dedi.

Namazın etkisinin, ibadet dışındaki davranışlara tesir etmesiyle belirlendiğini vurgulayan Kondi, "Bir müminin miracı, günde 5 vakit namaz kıldığı zamandır, Allah'ın huzuruna manen yükselmesidir." ifadesini kullandı.

Namazın ardından programa katılan vatandaşlara kandil simidi ve tatlı ikram edildi.

Hatay

Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı programda İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, vaaz verdi.

Kılınan namazın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit okundu ve dualar edildi.

Programda vatandaşlar maske takıp, sosyal mesafe kuralına uydu.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta, akşam ezanından itibaren camilere gelmeye başlayan vatandaşlar, yatsı namazına kadar zamanlarını Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederek geçirdi.

Abdulhamithan ile tarihi Ulu Cami'yi dolduran vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyip, dua etti. Bazı vatandaşlar da cami avlusunda saf tutarak yatsı namazını kıldı.

Mevlit programının ardından camilerde vatandaşlara gül suyu ikram edildi.

Malatya

Turgut Özal Cami'ye gelen vatandaşlar Kovid-19 tedbirleri kapsamında saf tuttu.

Okunan mevlit ile Kuran-ı Kerim'i dinleyen vatandaşlar daha sonra yapılan duanın ardından namaza durdu.

Kale ilçesinde ise AK Parti Kale Gençlik Kolları Başkanı Furkan Toplan ve yönetim kurulu üyeleri, Miraç Kandili dolayısıyla ilçede kandil simidi ikram etti.

Şanlıurfa

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da, Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki camilerde ibadeti tercih etti.

Akşam ezanından itibaren yerleşkeye gelenler, camilerde namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.

Kentteki camilerin tamamında kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi.

Programlardan sonra bazı vatandaşlar tarafından cemaate çeşitli ikramlarda bulundu.

Kandil dolayısıyla vatandaşlar, Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ile Hazreti Eyüp'ün hastalığında çile çektiği belirtilen makamı ziyaret etti.

Gaziantep

Gaziantep'te Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Ulu Cami'de düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okutuldu. Vatandaşlar ise yapılan dualara eşlik etti.

Edirne

Selimiye Camisi'ne gelen vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Edirne Valiliğinin girişe koyduğu cihazda ellerini dezenfekte ettikten sonra içeri girdi.

Maske kullanan ve sosyal mesafe etiketlerine göre saf tutan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu gecede Miraç Kandili'nin manevi atmosferini yaşadı.

Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt, vaazında, ibadetin ve namazın önemini anlattı.

Bursa

Bursa'da, başta tarihi Ulu Cami ve Emirsultan Camisi olmak üzere birçok camide programlar gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programlarda, vatandaşlar dua etti.

Namaz sonrası vatandaşlara kandil simidi ve helva ikram edildi.

Çanakkale

Çanakkale'de de vatandaşlar camilere gidip dua etti.

Kent merkezi ve ilçelerdeki camilerde mevlit okutuldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun gerçekleştirilen kandil programı sonrası katılanlara lokma ikramı yapıldı.

Balıkesir

Çarşı merkezdeki Zağnos Paşa Camisi'nde kandil dolayısıyla program düzenlendi. Vatandaşlar namaz kılıp, dua etti.

İl Müftüsü Ramazan Topcan'ın vaazıyla süren program, mevlit ve duaların okunmasının ardından yatsı namazının kılınmasıyla sona erdi.

Eskişehir

Reşadiye Camii ve İlahiyat Camisi'nde düzenlenen Miraç Kandili programlarına, vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurallara uyarak katılım sağladı.

Camiyi dolduran vatandaşlar, akşam namazından sonra Eskişehir İl Müftü Yardımcısı Ziya Albayrak'ın vaazını dinledi.

Kayseri

Kayseri'de akşam namazının ardından tarihi Hunat Camisi'nde kandil dolayısıyla program düzenlendi.

Vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek, dua edip namaz kıldı.

Kayseri Müftüsü Şahin Güven, gecenin önemi ve neler yapılması gerektiğini anlattı.

Nevşehir

Nevşehir İl Müftülüğünce Bekdik Mahallesi'ndeki Kuba Camisi'nde gerçekleştirilen programa seccadeleri ile gelen vatandaşlar, Kovid-19 tedbirlerine uyarak namaz kılıp dua etti.

Yatsı namazının ardından camiden çıkan cemaate, Nevşehir Belediyesi ekiplerince süt dağıtıldı.

AA



