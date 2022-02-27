Miraç gecesinde, dinin direği olan 5 vakit namaz farz kılınmıştır ve Miraç Kandili namazı 27 Şubat Pazar akşamı kılınacak. Milyonlarca kişi bu gece namazlarda secdeye varacak. İşte, Miraç Kandili namazı hakkında bilinmesi gereken tüm ayrıntılar…

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKATTIR, NASIL KILINIR?

Miraç Kandili namazı 2,4 ve 12 rekât şeklinde kılınmaktadır ancak alimler imkanı olan ve gücü yetenlerin 12 rekat kılması şeklinde tavsiyede bulunmuştur.

Miraç Kandili namazı hacet namazı olarak da bilinmektedir ve 2 rekatta bir selam olarak kılınmaktadır.

NASIL NİYET EDİLİR?

Miraç Kandili namazına şu şekilde niyet edilir:

"Ya Rabbi,rıza'i şerifin için niyet eyledim namaza. Bu gece yedi kat gökleri ve bütün esrarını göstererek muhabbetin ile müşerref kıldığın sevgili Habibin Rasülü Zişan Efendimiz hürmetine ben aciz kulunu aff-ı ilahine,feyz-i ilahine ve rıza-i ilahine mazhar eyle."Allahü Ekber...

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

İlk rekatta niyet edilerek tekbir alınır ve namaza başlanır.

Sübhaneke duası okunur, ardından euzu besmele çekilir ve 10 İhlas-ı şerif okunur.

Rükuya gidilir ve 3 defa Subhane Rabbiyel Azim denir.

Rükü' dan doğrulunur ve “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.

“Allah'u Ekber” denir ve Secdeye gidilir:

Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

“Allah'u Ekber” denir ve doğrularak oturulur,

Sonra tekrar secdeye gidilir ve secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

Allah’u Ekber denilerek ayağa kalkılır.

Burada besmele çekilerek Fatiha suresi ve 10 İhlas-ı Şerif okunur.

Rükuya gidilir ve 3 defa Subhane Rabbiyel Azim denir.

Rükü' dan doğrulunur ve “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.

“Allah'u Ekber” denir ve Secdeye gidilir:

Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

“Allah'u Ekber” denir ve doğrularak oturulur,

Sonra tekrar secdeye gidilir ve secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

Ardından oturulur ve Etthiyyatü, Salli ve Barik duaları okunarak önce sağa, sonra sola Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah denilerek iki rekat tekrarlanır.

Bu şekilde 6 selam verilecek şekilde Miraç Kandili namazı tamamlanır.

Dileyen bu namazı 100 rekât olarak da kılabilmektedir.

Namazın tamamı bittikten sonra 100'er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir.

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Namazın kılınması için özel bir vakit belirtilmemiştir ve yatsı namazının ardından sabah namazı vaktine kadar kılınabilmektedir. Bununla birlikte, namazı peş peşe kılmak konusunda bir hüküm yoktur. İhtiyaç halinde namaza ara verilebilir ve daha sonra kaldığı yerden devam edilebilir.