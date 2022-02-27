Tesbihler ve zikirler özellikle kandil gecelerinde yapılan nafile ibadetler arasında yer alıyor. Rahmet ve bereketin bol olduğu, günahların affına vesile olan Miraç Kandili de bu sene 27 Şubat gecesi idrak edilirken, en çok okunanlardan biri de Peygamber Efendimizin Miraç Kandili duası olmaya devam ediyor…

MİRAÇ KANDİLİ’NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER!

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym."

Miraç gecesinde yatsı namazından sonra 12 rek'at namaz kılınır. 2 rek'atte bir selâm verilir. Her rek'atte 1 Fâtiha, 10 İhlas-ı Serîf okunur. Namazdan sonra;

100 defa "Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim"

100 defa istiğfar,

100 defa salâvat-ı serîfe okunur.

BÜYÜK İSTİĞFAR DUASI: SEYYİD-ÜL İSTİĞFAR

Rasûl-i Ekrem Efendimiz; "Her kim, bu Seyyidü'l-istiğfârın sevabına ve faziletine bütün kalbiyle inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse cennetlik olur. Yine her kim, sevabına ve faziletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse cennetlik olur." (Buhârî, Deavât, 2, 16; Ebû Dâvûd, Edeb, 100-101)

Anlamı: "Allah'ım! Sen benim Rabbimsin. Sen'den başka ibadete lâyık ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Sen'in kulunum. Ezelde Sana verdiğim sözümde ve vaadimde hâlâ gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım. Bana lütfettiğin nimetleri yüce huzurunda minnetle anar, günahımı itiraf ederim. Beni affet, şüphe yok ki günahları Sen'den başka affedecek yoktur."

Hz. Peygamber'e en kısa şekilde, "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salât-u selam getirilir.

Bol bol zikir çekilmeli. Resûlullah (sav), "En faziletli zikir 'Lâ ilahe illallah'; en faziletli dua da 'Elhamdülillah' demektir." (İbn Mâce, Edeb, 55) buyurmuştur.

"Allah'ı tesbih ederim/bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim, hamd Allah'a mahsustur, Allah'tan başka ilâh yoktur, Allah en büyüktür." zikrini okumalı. Sonra yüz kere istiğfar etmeli ve yüz kere de Nebiyy-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem– Efendimiz'e salât ve selâm gönderilmelidir. Bunlardan sonra da istenilen şekilde dua edilmelidir."

Hz. Peygamber'e en kısa şekilde, "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salât-u selam getirilir.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN MİRAÇ KANDİLİ GECESİ DUASI

Miraç gecesinde özellikle okunacak bir dua belirtilmemiş olup yürekten yapılacak her duanın ve salavatın sevabının büyük olduğu düşünülür. Bununla beraber 9. Yüzyılda yaşayan Fars hadis bilgini Tirmizi'nin aktardığına göre, Ebû Ümâme (r.a) şöyle söyledi: Efendimiz (SAV), birçok dua okudu, fakat biz ondan hiçbir şey ezberleyemedik. Bunun üzerine:

– Yâ Resûlallah! Pek çok dua okudun, biz onları ezberleyemedik, dedik. O zaman Resûl–i Ekrem şöyle buyurdu:

– “O duaların hepsini içine alan bir duayı size öğreteyim mi? Şöyle deyiniz:

Türkçesi: "Allâhümme innî es’elüke min hayri mâ seeleke minhü nebiyyüke Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem. Ve neûzü bike min şerri mesteâzeke minhü nebiyyüke Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ente’l–müsteân, ve aleyke’l–belâğ, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâh"

Anlamı: "Allahım! Peygamber’in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamber’in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve âhirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah’ın yardımıyla kazanılabilir." (Tirmizî, Daavât 89)



