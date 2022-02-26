Miraç Kandili de diğer tüm kandiller gibi inananlar için bir rahmet kapısı olarak nitelendirilmiş ve bu özel gecelerin günahların affı için bir vesile olduğu belirtilmiştir. Her yıl Recep ayının 27. gecesinde idrak edilen Miraç Kandili’nde pek çok kişi oruç tutarak faziletlerine nail olmayı beklemektedir…

MİRAÇ KANDİLİ’NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre, Miraç Kandili’nde oruç tutmak ile ilgili şu bilgilere yer verilmiştir.

Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.'

Bununla birlikte İslam alimleri kandil günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş ve sevabının çok olduğunu bildirmiştir.

MİRAÇ KANDİLİ’NDE ORUÇ TUTMANIN SEVABI VE FAZİLETİ NEDİR?

Miraç Kandili Recep ayının 27. gecesidir. Bir hadis-i şerif meali:

(Recebin 27. günü oruç tutana, 60 yıllık oruç sevabı verilir.) [İ. Gazali, Ebu Musa el Medeni]

Eğer bugün, Cuma veya Cumartesi gününe gelirse, bir gün öncesi veya bir gün sonrasıyla tutulmalıdır.

MİRAÇ KANDİLİ’NDE ORUÇ TUTARKEN NASIL NİYET EDİLİR?

Miraç Kandili’nden tutulan oruçlar, nafile oruçtur, farz değildir. Bununla birlikte niyet etmek orucun şartları arasında yer alır ve niyetsiz tutulan oruç sahih olmaz.

Her ne kadar kalben edilen niyet yeterli olsa da oruca dil ile de niyet etmek menduptur. Diğer yanan kişinin oruç tutmak amacıyla sahura kalkması da niyet sayılır.

Diyanet tarafından yayınlanan bilgilere göre, kandil günlerinde tutulan oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterli oluyor.