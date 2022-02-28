Miraç Kandili’nin ertesi günü kılınacak namaz, öğle ve ikindi vakitleri arasında dört rekat olarak kılınmaktadır. Bu namaz farz değildir ve nafile ibadetler arasında yer alır. İşte, İslam alimleri tarafından tavsiye edilen Miraç Kandili’nin ertesi günü kılınacak namazla ilgili bilgiler…

MİRAÇ KANDİLİ’NİN ERTESİ GÜNÜ KILINACAK NAMAZIN KILINIŞI

Miraç Kandili'nin öğle ve ikindi arasında yani öğlen namazının son sünnetini kıldıktan sonra 4 rekat namaz kılınır.

1.Rekat Subhaneke duasından sonra euzu besmele çekilir. Ardından Fatiha suresi okunur. Sonra da 1 Felak, 1Nas, 3 Kadir Suresi 50 İhlas-ı Şerif okunur

Ruku ve secdeler vakit namazlardaki gibi yapılır.

2.Rekatta Fatiha suresi okunur. Sonra da 1 Felak, 1Nas, 3 Kadir Suresi 50 İhlas-ı Şerif okunur.

Rüku ve secdenin ardından tahiyyata oturulur.

Burada ettehiyyatü, salli ve barik duaları okunur.

3.Rekatta Rekat Subhaneke duasından sonra euzu besmele çekilir. Ardından Fatiha suresi okunur. Sonra da 1 Felak, 1Nas, 3 Kadir Suresi 50 İhlas-ı Şerif okunur

Ruku ve secdeler vakit namazlardaki gibi yapılır.

4. Rekatta Fatiha suresi okunur. Sonra da 1 Felak, 1Nas, 3 Kadir Suresi 50 İhlas-ı Şerif okunur.

Rüku ve secdenin ardından tahiyyata oturulur.

Burada ettehiyyatü, salli ve barik duaları ve selam verilerek namaz tamamlanır.

İSTEYEN AŞAĞIDA YAZILDIĞI GİBİ 4 REKATTA KILABİLİR

1.Rekatta Subhanekeduası okunur. Euzu besmele çekilerek Fatiha suresi okunur. Ardından,5 Ayetel-Kürsi, 5 Kafirun,5 İhlas, 5 Felak, 5 Nas sureleri okunur.

Ruku ve secdeler vakit namazlardaki gibi yapılır.

2.Rekatta Fatiha suresinin ardından 5 Ayetel-Kürsi, 5 Kafirun,5 İhlas, 5 Felak, 5 Nas sureleri okunur.

Rüku ve secdenin ardından tahiyyata oturulur.

Burada ettehiyyatü, salli ve barik duaları okunur.

3. Rekatta Subhanekeduası okunur. Euzu besmele çekilerek Fatiha suresi okunur. Ardından,5 Ayetel-Kürsi, 5 Kafirun,5 İhlas, 5 Felak, 5 Nas sureleri okunur.

Ruku ve secdeler vakit namazlardaki gibi yapılır.

4. Rekatta Fatiha suresinin ardından 5 Ayetel-Kürsi, 5 Kafirun,5 İhlas, 5 Felak, 5 Nas sureleri okunur.

Rüku ve secdenin ardından tahiyyata oturulur.

Burada ettehiyyatü, salli ve barik duaları ve selam verilerek namaz tamamlanır.

Tevbe istiğfar, Salavat ve Dua ile bitirilir.

MİRAÇ KANDİLİ’NİN ERTESİ GÜNÜ KILINACAK NAMAZA NASIL NİYET EDİLİR?

Bu namaz için özel bir niyet belirtilmemiştir. “Niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya” demek yeterli olacaktır.