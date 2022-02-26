Miraç olayı Kuran’da iki farklı surede geçmektedir. Kafirler, Peygamber Efendimiz miraç hadisesini anlattığında bu mucizeye inanmamış ve O’nun rüya gördüğünü öne sürmüşlerdir. Ancak Miraç gecesi ile ilgili ayetler ve Peygamber Efendimizin hadisleri bu mucizeyi doğrulamaktadır…

MİRAÇ OLAYI KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Miraç olayı, Peygamber Efendimizin önce Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya oradan da Allahu-u Tealâ’nın huzura çıkmasını ifade eder. Bu olay Kuran’ı Kerim’de İsra ve Necm surelerinde geçmektedir…

MİRAÇ KANDİLİ İLE İLGİLİ AYETLER

İSRA SURESİ

Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. (el-İsrâ, 1)

NECM SURESİ

Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız (Muhammed haktan) sapmadı ve azmadı. (1-2)

O, nefis arzusu ile konuşmaz. (3)

(Size okuduğu) Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir. (4)

(Kur'an'ı) ona, üstün güçlere sahip, muhteşem görünümlü (Cebrail) öğretti. O, en yüksek ufukta bulunuyorken (aslî sûretine girip) doğruldu. (5-7)

Sonra (ona) yaklaştı derken sarkıp daha da yakın oldu. (8)

(Peygambere olan mesafesi) iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu. (9)

Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti. (10)

Kalp, (gözün) gördüğünü yalanlamadı. (11)

(Şimdi siz) gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz? (12)

Andolsun ki, o, Cebrail'i bir başka inişte daha (aslî suretiyle) görmüştü. (13)

Sidretü'l Müntehâ'nın yanında. (14)

Me'va cenneti onun (Sidre'nin) yanındadır. (15)

O zaman Sidre'yi kaplayan kaplamıştı. (16)

Göz (gördüğünden) şaşmadı ve (onu) aşmadı. (17)

Andolsun, o, Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü. (18)

MİRAÇ KANDİLİ İLE İLGİLİ HADİSLER