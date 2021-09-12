Miralem Pjanic ilk maçında hayran bıraktı

Beşiktaş ’ın yeni transferi Miralem Pjanic, daha ilk maçtan kalitesini herkese gösterdi. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın ilk 11’de görev verdiği Bosnalı futbolcu, Batshuayi’nin 7. dakikadaki golünde çok şık bir asist yaptı. Topu her ayağına aldığında tekte adrese teslim paslar gönderen 31 yaşındaki orta saha, Siyah-Beyazlı taraftarları adeta mest etti. Maçtan önce tribünlerin çağırıp ‘yumruk şov’ yaptırdığı Pjanic, 69. dakikada yerini Mehmet Topal’a bıraktı. Tecrübeli futbolcu oyundan çıkarken, tüm stat onu ayakta alkışladı.

90 dakika öncesi tribünlerin büyük sevgi gösterdiği Pjanic, taraftarların isteğini kırmadı ve yumruk şov yaptı. Karşılaşma bitiminde ise üçlü çektirme görevi yine Bosnalı yıldızındı. Tüm stadın ayağa kalkıp, tezahüratlarla çağırdığı Pjanic, yaklaşık 20 bin taraftara üçlü çektirdi.

Maçın ardından konuşan Bosnalı yıldız, “Çok mutluyum ve çok heyecanlıyım takım arkadaşlarımın, hocamızın bana verdiği destekten dolayı. Bu kulüpte olmak, bu güzel taraftarın önüne çıkmak çok güzel. Bu sezon önemli başarılar yakalayacağımızı düşünüyorum” dedi. Takımın hücum gücüyle ilgili de yorum yapan Pjanic, “Maçı kolay hale getiren biz olduk. Tempoyu biz ayarladık. Şampiyonlar Ligi maçı olduğu için önümüzde, zaman zaman dinlendik. O karşılaşma farklı olacak. Bizim takımımız savaşmaya müsait bir ekip. Böyle götürebiliriz. Sahaya çıktığımda bir yerden sonra taraftarları izlemeye başladım. Bana büyük sevgi gösteriyorlar, ben de onun karşılığını vermeye çalışıyorum” açıklamasında bulundu.

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