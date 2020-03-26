Juventus'un Bosna Hersekli futnolcusu Miralem Pjanic, Zeynep Bastık'ın canlı yayınına dahil olmuş ve yorum yapmıştı.

Zeynep Bastık konuyla ilgili ilk kez konuştu. Bastık hesabın hack'lenmiş olabileceğini söyledi ve "Allah'ın selamıyla girmiş ama sonradan damara bağlamış. Bence dün hacklenmiştir, engellemiş beni..." dedi.

Bastık'ın hack tahmini olabilir zira Pjanic, Zeynep Bastık'ın yayının ardından bir başka kişinin yayınına daha girip 'En büyük Samsunspor' yazmıştı.

Pjanic'in hack'lenen hesabını geri aldıktan sonra Zeynep Bastık'ı engellemiş olabileceği düşünülüyor.