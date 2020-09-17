Ülkemizde sıkça duyulmaya başlayan isimler arasında yerini almasıyla birlikte "Mira isminin anlamı nedir?" sorusu sıkça sorulmaya başladı. Mira ismi en çok Sanskritçe, Farsça, Rusça, İspanyolca ve İbranice gibi diller de karşımıza çıkıyor. Eğer siz de bebeğinize Mira ismini koymak istiyor ve anlamını merak ediyorsanız işte Mira'nın anlamı...

İspanyolca’da “bakmak”,

Sanskritçe’de “okyanus”,

Rusça’da “dünya”,

İbranice’de “sınır”

Farsça’da “emir veren komutan”,

Arapça’da “tartışma”

İtalyanca’da “hedef, nişan alma”

Mira ismi gücü, başarıyı ve azmi temsil eder. Latincede ise “Mira” kelimesi aynen geçmese de mirat, mirati, mir/us, mir/or gibi şekillerde yer alır. Bu kelimelerin anlamı ise harika, hayret verici, olağanüstü gibi kelimelere karşılık gelir. Ayrıca hayran olmak anlamında da kullanılır.

Türkçe’de Mira kelimesinin karşılığı ise “ay gibi ışık saçan”dır. Ayrıca ayna anlamı da vardır. Mira kelimesi toplumun bazı kesimleri tarafından ön yargıyla yaklaşılan isimler arasında olsa da dinimizce sıkıntısı yoktur.

Bu isme sahip olan kimseler her türlü zorlukla başa çıkabilir ve karşılaştığı tüm zorlukların üstesinden rahatça gelebilir. Sadece kendi hayatı için değil etrafındaki birçok kişinin hayatı içerisinde yer alan zorluklarla da başa çıkabilme yetisine sahiptir. Her probleme çözüm üretebilirler. Mira ismi yardımseverliği temsil eder, herkes için en iyisi olmasını ister ve bunun için çaba gösterir. Ayrıca kendine özgü ve dahiyane fikirleri de vardır.

Mira isminin özellikleri

Mira isminin renk karşılığı pembedir. Mira ismi hem erkeklerde hem de kızlarda kullanılır. Mira ismindeki kişiler kıskanç ve kısıtlayıcı davranışlardan hoşlanmayan kişileri temsil ederler. Mira ismine sahip olan kişiler aynı zamanda olayları hızlı bir şekilde kavrama yeteneklerine sahiptir.

Mira ismine sahip olan kişilerin ortak özellikleri

Mira ismine sahip olan kişiler de en büyük ortak özellik etraflarına ilham kaynağı olmaları. Mira ismindekiler çok cesur bir yapıya sahiptir. Yaşamın güzelliklerini fark etmekten hoşlanırlar. Monoton hayattan hoşlanmazlar.











