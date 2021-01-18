Miras kalıp kalmadığını sorgulamak çok kolay

Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği Adalet Bakanlığı’nın e-Devlet uygulamaları üzerinden 2020’de 1 milyon 545 bin 224 mirasçılık belgesi, 2 milyon 879 bin 396 vasiyetname sorgulaması yapıldı. Böylece uygulamanın başladığı 2016’dan bu yana yapılan toplam mirascılık belgesi sorgulaması 6 milyon 320 bine, vasiyetname sorgulaması ise 10 milyon 86 bine ulaştı.

Vergisi var

Sorgulama sonucunda tarafınıza bırakılan bir miras varsa, bunun için Veraset ve İntikal Vergisi ödemeniz gerekiyor. 2021 yılına göre, 380 bin liraya kadar olan miraslarda yüzde 1 vergi uygulanıyor. Bu oran, bırakılan miras tutarına göre yüzde 10’a kadar yükselebiliyor.

Kimler yapabilir?

Sorgulama yapabilmek için mirasçının UYAP’a kayıtlı olması gerekiyor.

Peki, e-Devlet üzerinden miras sorgulaması nasıl oluyor? Kolayca tamamlanan işlem için takip edilecek adımlar şöyle:

Yakınınızdan miras kalıp kalmadığını öğrenmek için ilk olarak ‘www.turkiye.gov.tr’ internet sitesine girmeniz gerekiyor.

Sonra kullanıcı bölümünden kimlik numaranızı ve şifrenizi yazarak giriş yapın.

Anasayfada bulunan arama butonuna ‘veraset ilami sorgulama’ yazmanız yeterli. Böylece mirasçısı olduğunuz dosyaları sorgulayabiliyor ve mirasçılık belgesini görüntüleyebiliyorsunuz. Ayrıca bu yolla, murisin taraf olduğu hukuk, idari yargı ve icra dosyalarını da sorgulayıp bilgi alabiliyorsunuz.

Ancak bu adımlara ek olarak miras bırakan kişinin TC kimlik numarasının da bilinmesi gerekiyor. Aksi takdirde sorgulama işlemi gerçekleştirilemiyor.



