Türkiye Miras kavgasında çok sayıda yaralı var

Miras kavgasında çok sayıda yaralı var

Türkiye

Miras kavgasında çok sayıda yaralı var

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde akrabalar arasında çıkan miras kavgasında 5 kişi yaralandı.

26 Aralık 2021, Pazar 22:33 Son Güncelleme:
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Olay, Mazıdağı ilçesine bağlı Yağmur köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, miras için bir araya gelen aile fertleri arasında sözlü tartışma yaşandı.



Tarafların tartışmasının büyümesiyle olay silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 5 kişi yaralandı. Silah seslerini duyan köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 4'ü Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, 1'i de Mazıdağı İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

MARDİN (İHA)

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