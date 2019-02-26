Miras kavgasında yeğenini bıçaklayarak öldürdü!
Niğde'nin Bor ilçesinde miras kalan tarla yüzünden çıkan kavgada dayı Ş.U., yeğeni Sinan İnaç’ı bıçaklayarak öldürdü
Niğde Bor'da Ş.U. ve yeğeni Sinan İnaç arasında miras kalan bir tarla nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.U., yeğeni Sinan İnaç’ı bıçakladı.
İhbar üzerine gelen ambulansla Bor Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İnanç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, dayı Ş.U.’yu gözaltına aldı.
Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)