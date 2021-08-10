Miras tartışmasında kan aktı! Kardeşini öldürdü, her yerde aranıyor

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Öztekinler Sokak'ta, Uğur Gürcan'ın evinin bulunduğu sitenin bahçesinde meydana geldi. İsveç'te yaşayan ve memleketine izne gelen Uğur Gürcan, iddiaya göre, demir çelik fabrikasından emekli ağabeyi Hacı Gürcan'a babasından miras kalan Gödene Mahallesi'ndeki evin hissesini satın almak için 70 bin TL verdi.

Gürcan, ağabeyinin miras kalan evdeki eşyaları sattığını öğrenince ise tepki gösterdi. Bunun üzerine Hacı Gürcan, Uğur Gürcan'ın evinin önüne geldi. Kardeşler arasında, miras kalan ev nedeniyle yeniden tartışma başladı. Gürcan, tartışma sırasında tabancayla kardeşi Uğur Gürcan'a ateş etti. Kanlar içinde kalan Uğur Gürcan yere yığıldı, Hacı Gürcan da olay yerinden ayrıldı. Uğur Gürcan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Uğur Gürcan'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından bugün teslim alındı. Kulu ilçesinde Merkez Mezarlığı önünde kılınan cenaze namazının ardından Gürcan, toprağa verildi.

Polis, kaçan ağabey Hacı Gürcan'ın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Mehmet YILMAZ/ KULU (Konya) (DHA)



