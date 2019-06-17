Miray Akay kimdir? Kaç yaşında?
Son olarak Bizim Hikaye dizisinde boy gösteren Miray Akay, yine kendisi gibi oyuncu olan Atilla Doğukan Türkyılmaz ile nişanlandı. İki ünlü oyuncunun nişanlanmasının ardından Akay hakkındaki bilgiler de merak edilemeye başlandı.
Güneşin Kızları dizisinde yıldızlaşan ve Bizim Hikaye'de adından oldukça bahsettiren oyuncu Miray Akay dün Atilla Doğukan Türkyılmaz ile nişanlandı. Bu güzel haber sonrası her iki isim hakkındaki bilgiler sorgulanmaya başlandı.
MİRAY AKAY KİMDİR?
Miray Akay, 2000 yılında Ukrayna’da doğmuştur. Eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nde devam etmektedir. 2014 yılında Balık adlı sinema filmi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan genç oyuncu; Halam Geldi, Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 ve Kelebeğin Rüyası filmlerinde rol almıştır. 2010 yılında ise Bitmeyen Şarkı dizisinde rol almış; Güneşin Kızları, Benim Adım Gültepe ve 20 Dakika dizilerinde oynamıştır.
MİRAY AKAY’IN OYNADIĞI FİLMLER
2013 Kelebeğin Rüyası-Mediha’nın Kardeşi
2013 Eve Dönüş: Sarıkamış 1915-Nihan
2014 Halam Geldi-Reyhan
2014 Balık-Deniz
MİRAK AKAY’IN OYNADIĞI DİZİLER
2013 20 Dakika-Duru Halaskar
2014 Benim Adım Gültepe-Gülten
2015 Güneşin Kızları-Peri
2017 Dayan Yüreğim-Nazlı
2017-2019 Bizim Hikaye