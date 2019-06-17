Miray Akay kimdir? Kaç yaşında?

Güneşin Kızları dizisinde yıldızlaşan ve Bizim Hikaye'de adından oldukça bahsettiren oyuncu Miray Akay dün Atilla Doğukan Türkyılmaz ile nişanlandı. Bu güzel haber sonrası her iki isim hakkındaki bilgiler sorgulanmaya başlandı.

MİRAY AKAY KİMDİR?

Miray Akay, 2000 yılında Ukrayna’da doğmuştur. Eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nde devam etmektedir. 2014 yılında Balık adlı sinema filmi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan genç oyuncu; Halam Geldi, Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 ve Kelebeğin Rüyası filmlerinde rol almıştır. 2010 yılında ise Bitmeyen Şarkı dizisinde rol almış; Güneşin Kızları, Benim Adım Gültepe ve 20 Dakika dizilerinde oynamıştır.

MİRAY AKAY’IN OYNADIĞI FİLMLER

2013 Kelebeğin Rüyası-Mediha’nın Kardeşi

2013 Eve Dönüş: Sarıkamış 1915-Nihan

2014 Halam Geldi-Reyhan

2014 Balık-Deniz

MİRAK AKAY’IN OYNADIĞI DİZİLER

2013 20 Dakika-Duru Halaskar

2014 Benim Adım Gültepe-Gülten

2015 Güneşin Kızları-Peri

2017 Dayan Yüreğim-Nazlı

2017-2019 Bizim Hikaye