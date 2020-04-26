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Magazin Miray Daner: Egoistlere tahammül edemiyorum

Miray Daner: Egoistlere tahammül edemiyorum

Magazin

Miray Daner: Egoistlere tahammül edemiyorum

Berker Güven, YouTube’daki programına eski dizisi ‘Vatanım Sensin’deki rol arkadaşı Miray Daner’i konuk etti. Çocukluk yıllarında Yalın’a aşık olduğunu, şarkılarını ezbere bildiğini söyleyen Daner, çarpıcı açıklamalar yaptı. Ali KESER / POSTA

26 Nisan 2020, Pazar 07:00 Son Güncelleme:
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Kanal D’deki ‘Zalim İstanbul’un ‘Nedim’i Berker Güven, YouTube’daki programına eski dizisi ‘Vatanım Sensin’deki rol arkadaşı Miray Daner’i konuk etti. 21 yaşındaki oyuncu, “En sevmediğin özelliğin ne?” sorusuna “Herkese çabuk güveniyor olmam. Bu tarafımı törpülemeye çalışıyorum” yanıtını verdi. Sonra ekledi: “Anlayışsız insanlara, empati yoksunlarına, hep kendini düşünen çıkarcı ve egoistlere tahammül edemiyorum.”

Karantinada dans

Miray Daner şu açıklamaları yaptı:

  • “Hayat mottom; Bob Marley’in ‘Yaşadığın hayatı sev. Sevdiğin hayatı yaşa’ sözü.”
  • “Çocukken popçu Yalın’a hayrandım, dahası ona aşıktım.”
  • “Karantina günlerinde evde kendi kendime dans ediyorum, şarkı söylüyorum, yeni yemek tarifleri öğneniyorum ve bol bol kitap okuyorum.”
  • “Oyuncu olmasaydım, psikoloji eğitimi almak isterdim.”

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