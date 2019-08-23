Miray Daner ile Kubilay Aka barıştı mı? Kısa bir süre önce ayrılıklarıyla sevenlerini üzen Miray Daner ve Kubilay Aka çiftiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Kanal D'deki '2. Sayfa' programında Miray Daner ve Kubilay Aka'nın barıştığı iddia edildi. Peki, Miray Daner ve Kubilay Aka barıştı mı?