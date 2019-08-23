Miray Daner ile Kubilay Aka barıştı mı?
Kısa bir süre önce ayrılıklarıyla sevenlerini üzen Miray Daner ve Kubilay Aka çiftiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Kanal D'deki '2. Sayfa' programında Miray Daner ve Kubilay Aka'nın barıştığı iddia edildi. Peki, Miray Daner ve Kubilay Aka barıştı mı?
'Vatanım Sensin' dizisinde rol alırken tanışan ve daha sonra arkadaşlıkları aşka dönüşen Miray Daner ve Kubilay Aka, iki buçuk yıl süren ilişkilerini geçen haftalarda noktalamıştı.
Sosyal medya hesabından ayrılık açıklamasında bulunan Kubilay Aka'nın Hilal Altınbilek ile samimi görüntülerinin ortaya çıkması 'ihanet' haberlerini gündeme getirmişti.
Haberin fotoğrafları için tıklayınHilal Altınbilek ihanet iddialarından sonra ilk kez konuştu!
Çiftten günler sonra yeni bir haber geldi.
Miray Daner ile Kubilay Aka'nın aşklarına ikinci bir şans verdikleri iddia edildi.
Çift ise barışmayla ilgili sessiz...