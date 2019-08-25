Miray Daner ile Kubilay Akay barıştı mı?
Geçen haftalarda Miray Daner ve Kubilay Aka ayrılığı olay olmuş, Aka'nın Daner'i Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek ile aldattığı öne sürülmüştü.
Kubilay Aka ile Miray Daner'in 2.5 yıllık aşkı ihanet yüzünden bitmişti.
Kubilay Aka’nın, Hilal Altınbilek ile yeni bir aşka yelken açtığı söylenmişti.
Kubilay Aka ile Miray Daner'in tatil beldesi Kerpe'de birlikte görüldükleri, yeniden barıştıkları iddia edildi.
Ancak taraflar sosyal medyada ortaya atılan bu söylentiyi yalanladı.