Miray Daner ile Kubilay Akay barıştı mı?

Miray Daner ile Kubilay Akay barıştı mı? Geçen haftalarda Miray Daner ve Kubilay Aka ayrılığı olay olmuş, Aka'nın Daner'i Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek ile aldattığı öne sürülmüştü.