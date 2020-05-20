Magazin Miray Daner kabusu yaşadı

Miray Daner kabusu yaşadı

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Miray Daner kabusu yaşadı

Instagram canlı yayınına katılan oyuncu Miray Daner, annesinin rahatsızlığı nedeniyle korku dolu günler geçirdiğini anlattı. Halil Kamluk/ halil.kalmuk@posta.com.tr

20 Mayıs 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Karantina günlerini evinde geçiren Miray Daner dün akşam Instagram’da düzenlenen bir canlı yayına katıldı. Genç oyuncu iki hafta önce annesi Figen Dilgin’in kendisini çok korkuttuğunu söyledi. Miray Daner, “Virüsün hemen hemen bütün belirtileri hızla görülmeye başlandı. Yetkilileri aradım, sağlık çalışanları gelip annemi korona şüphesi ile hastaneye götürdü, karantinaya aldılar. Annemin test sonucu belli oluncaya kadar gözüme uyku girmedi, yaşadıklarım kabus gibiydi. Sonuç negatif çıkınca rahat bir nefes aldım” diye konuştu.


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