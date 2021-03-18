Magazin Miray Daner Netflix'le el sıkıştı! İşte partneri

Miray Daner Netflix'le el sıkıştı! İşte partneri

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Miray Daner Netflix'le el sıkıştı! İşte partneri

Geçtiğimiz günlerde süper minili pozuyla olay olan Miray Daner ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

18 Mart 2021, Perşembe 11:52 Son Güncelleme:
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Medcezir, Vatanım Sensin gibi dizilerle yıldızı parlayan genç oyuncu Miray Daner, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla görenleri hayrete düşürdü. Miray Daner verdiği kilolardan sonra yeni görüntüsüyle yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Siyah deri mini eteği ile adeta düşman çatlatan güzel oyuncu şu sıralar ekrana dönem hazırlığı yapıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Miray Daner, Ay Yapım'ın Deniz Yorulmazer'in yöneteceği Netflix dizisi Kuş Uçuşu'nda Birce Akalay'la başrolü paylaşacak.

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