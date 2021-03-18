Medcezir, Vatanım Sensin gibi dizilerle yıldızı parlayan genç oyuncu Miray Daner, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla görenleri hayrete düşürdü. Miray Daner verdiği kilolardan sonra yeni görüntüsüyle yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Siyah deri mini eteği ile adeta düşman çatlatan güzel oyuncu şu sıralar ekrana dönem hazırlığı yapıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Miray Daner, Ay Yapım'ın Deniz Yorulmazer'in yöneteceği Netflix dizisi Kuş Uçuşu'nda Birce Akalay'la başrolü paylaşacak.



