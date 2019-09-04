Kubilay Aka, 2,5 yıllık ilişkilerinin bittiğini sosyal medya hesabından bittiğini duyurmuştu.

Aka’nın aşk dolu ayrılık sözleri, adeta suçlu psikolojisi niteliğindeydi…

Kubilay Aka, Miray Daner’le ilişkilerinin bittiğini şu sözlerle duyurmuştu:

Ortak kararımız doğrultusunda ayrılmaya karar verdik. İlişkimizin sonuna kadar o güzel gözlerden başka göze bakmadım, bu yüzden de ihanet söz konusu bile olamaz. Hoşça kal Miroşum, mavim, huzurum, her şeyim. Sen hep çok özel olacaksın.

VE BOMBA PATLADI! HİLAL ALTINBİLEK İLE SAMİMİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Hayranları bu ayrılığın şokunu atlatamamışken, birkaç saat sonra Kubilay Aka ile Hilal Altınbilek’in samimi bir şekilde çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

Hilal Altınbilek aşk iddialarına ise şöyle yanıt vermişti, ''Bana söyleyecek bir şey kalmadı. Herkes yorum yapıyor zaten'' dedi.

VE AŞK BİTTİ

2.Sayfa'nın haberine göre, Hilal Altınbilek'e rol aldığı dizinin yapımcılarından "Özel hayatınla gündeme gelme" uyarısı geldi. Hal böyle olunca Kubilay Aka ve Hilal Altınbilek aşkı başlamadan bitti.

MİRAY'A DÖNMEK İSTİYOR

Bir diğer iddiaya göre de Kubilay Aka, Miray Daner'e geri dönmek istiyor ama Daner bu aşka ikinci şansı vermiyor.

MİRAY DANER’DEN ADETA NİSPET

Kubilay Aka ile Hilal Altınbilek’in aşkının bittiği haberlerinden sonra, Miray Daner ayrılık sonrası ilk defa sosyal medyadan fotoğraf paylaştı.

Güzel oyuncu, güldüğü bu kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Miray Daner’in gülücükler saçan karesi, adeta nispet gibiydi…



