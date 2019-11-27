Miray Daner'in yüzüne ne oldu?
Yönetmen ve senarist Onur Ünlü, yeni başladığı stand-up gösterilerinin galasını önceki akşam Maslak Uniq’te yaptı. Geceye katılanlar arasında oyuncu Miray Daner de vardı...
Kubilay Aka’yla ilişkisi sona eren Miray Daner, “Yalnızlığa devam mı?” sorusuna “Evet, iyiyim böyle” yanıtını verdi.
Estetik mi yaptırdı?
Miray Daner'in yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı. Oyuncunun çenesi olduğundan saha sivri, yanakları ise 'Hollywood yanağı' yaptıran ünlülerin yanakları gibi gözüküyordu. Bu durum akıllara 'Miray Daner de mi estetik yaptırdı?' sorularını getirdi. Henüz bir şey belli değil ama bizce yaptırmış.
Bu haberi de okudularKubilay Aka, Miray Daner'den bir şans daha istiyor
Bu haberi de okudularMiray Daner sessizliğini bozdu (Kubilay Aka ve Hilal Altınbilek ayrıldı mı?)