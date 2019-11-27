Kubilay Aka’yla ilişkisi sona eren Miray Daner, “Yalnızlığa devam mı?” sorusuna “Evet, iyiyim böyle” yanıtını verdi.

Estetik mi yaptırdı?

Miray Daner'in yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı. Oyuncunun çenesi olduğundan saha sivri, yanakları ise 'Hollywood yanağı' yaptıran ünlülerin yanakları gibi gözüküyordu. Bu durum akıllara 'Miray Daner de mi estetik yaptırdı?' sorularını getirdi. Henüz bir şey belli değil ama bizce yaptırmış.





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