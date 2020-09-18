Miray isminin anlamı, insanlar tarafından sıklıkla kullanılmaya başlanmasıyla birlikte merak edilmeye başlandı. Miray isminin anlamı nedir? Miray ne demek? Asel Miray isminin anlamı nedir? Soruları internet ortamında sıkça aranan isimlerden biri haline geldi. Anne ve baba adaylarının dünyaya getirecekleri çocuklarına Miray ismini vermek istemeleriyle anlamını internet ortamından araştırmaya başladılar. Peki Miray isminin anlamı nedir? Miray ne demek?

Miray isminin anlamı nedir? Miray ne demek?

Miray ismi Farsça kökenli bir isimdir. İsminin anlamı yılın ilk aylarında doğan veya güneş ve ay gibi parlayan anlamları taşımaktadır.

İsimler kendisini taşıyan kişiye bazı özellikler katar. Miray isminin sizi anlatan, kişiliğinizi yansıtan bazı özellikleri vardır.

M Zeki ve zeki olduğu kadar başarılıdır. Özellikle ticaret faaliyetlerini sever ve başarılı olur.

İ Çok ama çok duygusaldır. Hemen incinir ve kırılır. Hassas bir bünyeye sahiptir.

R Karar verirken çok güçlük çeker. Tereddüt hayatının bir parçasıdır.

A Olayları algılama duygusu gelişmiştir. Mantıklı düşünme en üst seviyededir.

Y Geçmişindeki olayları hiç unutmaz. Kinci bir kişiliğe sahiptir. Güçlü bir karakteri vardır.

Miray ismi aynı zamanda ismin bulunduğu kişilere de etkileri bulunmaktadır. Bir diğer deyişle isimlerin kişilere birtakım özelliklerle etki edebilmektedir.

Miray isminin özellikleri;

İş kolik oldukları söylenir. Enerjileri hiç tükenmek bilmez. Uykuya düşkün değillerdir. Evcimendirler. Düşünceli, merhametli ve cesurdurlar.

Asel Miray isminin anlamı nedir?

Asel Miray isminin kendi içinde anlamları ayrıdır. Fakat bu iki isim birleştiğinde kiişiye iyi enerji verdiğine inanılır. Asel ismi Arapçadır. Arapçada "bal" anlamında kullanılmaktadır. Söz konusu bal, insanlara şifa veren, iyileştiren özelliklere sahiptir. Dünyevi olmaktan çok, manevi anlamlara işaret eder. Bazı yerlerde Asel sözcüğü huzur, sevgi, muhabbet anlamlarına da gelmektedir. Bu isim, kız çocukları için verilmektedir.







