Miray Yayınları’ndan adaylara ücretsiz YKS deneme sınavı

Üniversite sınavına yeni bir bakış açısı getirerek konu anlatım fasikülleri ve soru bankalarıyla öne çıkan Miray Yayınları, adaylara ücretsiz YKS deneme sınavı sunuyor. Üniversite adayları bu sınavla, YKS öncesinde son bir defa daha bilgilerini gözden geçirebilecek. Miray Yayınları’nın alanında uzman yazar kadrosu tarafından hazırlanan TYT, AYT deneme sınavları ve cevap anahtarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

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