Miray Yayınları’ndan adaylara ücretsiz YKS deneme sınavı
Binlerce öğrencinin uzun süredir hazırlandığı YKS’ye günler kala Miray Yayınları, adayların son bir defa daha bilgilerini kontrol edebilmeleri için ücretsiz TYT-AYT sınavı yayınladı.
25 Haziran 2020, Perşembe 08:26 Son Güncelleme:
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Üniversite sınavına yeni bir bakış açısı getirerek konu anlatım fasikülleri ve soru bankalarıyla öne çıkan Miray Yayınları, adaylara ücretsiz YKS deneme sınavı sunuyor. Üniversite adayları bu sınavla, YKS öncesinde son bir defa daha bilgilerini gözden geçirebilecek. Miray Yayınları’nın alanında uzman yazar kadrosu tarafından hazırlanan TYT, AYT deneme sınavları ve cevap anahtarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz
- TYT deneme sınavı indir
- TYT deneme sınavı cevap anahtarı
- AYT deneme sınavı indir
- AYT deneme sınavı cevap anahtarı