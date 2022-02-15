Ukrayna Premier Ligi'nde devre arasına girilirken takımı Dinamo Kiev'i ikinci sezona hazırlamak için Antalya'da getiren Mircea Lucescu, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş ihtimaline karşı önlem alarak takımı bir süre daha Antalya'da çalıştırmaya karar verdiği yönünde çıkan haberlere tepki gösterdi. DHA muhabirine özel açıklama yapan teknik direktör Mircea Lucescu, sezon hazırlıklarının aylar öncesinden planlandığını belirterek, “Bu kamp 2 ay öncesinden planlandı. İlk 10 gün kampımızı yaptık. Takımımız 3 günlüğüne Kiev'e gitti. Ben de 3 günlük arada eşimin yanına Bükreş'e gittim. Oradan direkt Antalya'ya kamp alanına geldim. Takım da yine Antalya'ya geri geldi. Biz planlı bir şekilde kamp yaptık. 22 Şubat'ta Kiev'e döneceğiz. Hakkımda çıkan Haberler tamamen asılsız" dedi.