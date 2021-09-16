Mırıldan bakalım oyunu | Çocuklar için oyunlar

Çocuğunuzun işitsel hafızasını da test etme şansı bulacağı mırıldan bakalım oyunu sayesinde çocuğunuzun müzik bilgisi pekişirken, aynı zamanda işitsel dikkati de gelişecek.

Mırıldan bakalım oyununu isterseniz sadece iki kişi, isterseniz tüm aile üyeleri veya çocuğunuzun arkadaşlarıyla beraber oynayabilirsiniz.

Malzemeler: Malzemeler sizsiniz

NASIL OYNANIR?

Aklınızdan bir şarkı tutun.

Şarkıyı mırıldanarak çocuğunuzun tahmin etmesini isteyin.

Doğru tahmin ederse puan kazanır ve mırıldanma sırası çocuğunuza geçer.

Bakalım kim daha çok şarkı bilecek?

Bir müzik enstrümanı çalıyorsanız, bu oyunu geliştirerek mırıldanmak yerine parçanın bir bölümünü çalarak da çocuğunuzun tahmin etmesini sağlayabilirsiniz.

Aynı şekilde, çocuğunuz da bir entrüman çalmaya başladıysa, şarkı bilgisini geliştirmek ve pratik yapmak için çaldığı parçayı tahmin etmeye çalışabilirsiniz.