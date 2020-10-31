Miro Gerede Erkaya: Sanırım ben başka bir dünyadan geldim

Baban Koray fotoğraf sanatçısı, annen Bennu hem oyuncu,hem fotoğraf sanatçısı, anneannen usta bir senarist ve yönetmen. Böyle bir ailede doğmak seni nasıl yönlendirdi?

Sanatla hep iç içe yaşayınca ister istemez sanatın her alanına ilgi duyuyorsun, kenarından köşesinden bir şeylere dokunmaya başlıyorsun. Ben de oyuncu olmak istiyorum. Bu işe soyunmamda ailemin büyük etkisi var. Ama gerçek ilham kaynağım anneannem Canan Gerede. O benim her zaman idolüm oldu.

20 yaşındasın ve ilk kez üç kardeşinden uzak, tek başına Amerika’dasın. Nasıl bir his?

Zor tabii. İnsan sevdiklerini özlüyor… Ama bu da hayatın bir parçası sonuçta. Onlardan ayrı kalmayı hiç istemezdim ama hayat şartları bunu gerektiriyor. Her fırsatta kardeşlerimi, ailemi görüntülü arıyorum, o şekilde hasret gideriyoruz. Ailem, benim her şeyim. Onlarsız bir hayat düşünemiyorum.

Liseyi Türkiye’de bitirdikten hemen sonra Amerika’ya mı gittin?

Liseyi bitirdikten sonra ‘gap year’ yaptım. Yani dünyayı gezebilmek, çalışma deneyimi elde edebilmek, yeni diller öğrenmek ve farklı deneyimler yaşamak için olağan hayatıma bir yıl ara verdim. Covid-19 virüsü yaygınlaşmaya başlamadan önceki süreçte başladığım oyunculuk eğitimime devam edip, workshop’lara katıldım. Felsefe kurslarına gittim. Bol bol kitap okudum… İlgi duyduğum konular üzerine araştırmalar yaptım.

Şimdi New York’ta American Academy of Dramatic Arts’da okuyorsun. Neler planlıyorsun?

Oyunculuğu çok seviyorum. Bu işte başarılı olabilmek için ne gerekiyorsa yapacağım. Şu an okuduğum okul kendi alanında dünyanın en iyilerinden biri. Her şeyi layıkıyla öğretiyorlar. Okulumdan en iyi dereceyle mezun olup, sektörde çalışmak için sabırsızlanıyorum.

Atletik bir vücuda sahipsin, hangi sporları yapıyorsun?

Savunma veya dövüş sanatları olarak geçen Uzak Doğu sporlarına ilgi duyuyorum. Bu sporların bazılarıyla da uygulamalı olarak ilgilendim. Yoga ve meditasyon da yaptım. Ama şu an yeni bir ülkede, yeni bir hayata başladım. Okula gittiğim için bana pek fazla zaman kalmıyor. Şu an aktif olarak yapabildiğim tek spor fitness.

BEN VE KARDEŞLERİM ATA’MIZIN GÖSTERDİĞİ YOLDA İLERLİYORUZ

Hangi sanat dallarıyla ilgilisin?

Benim için tüm sanat dalları birbirleriyle kardeş gibi. Tıpkı insanlar gibi. Hiçbirini diğerinden ayırmıyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Atatürk, “Ancak güzel sanatlarda ilerleyen ve eser veren milletler, asrın ileri medeniyetleri arasında yer alabilecekler” demiş. Ben ve kardeşlerim, Atamızın gösterdiği yolda ilerlemeye çalışıyoruz.

AİLEM HER ZAMAN ÖZGÜR RUHLU OLMAMI İSTEDİ

Annen ve baban farklı tarzları olan insanlar. Sen ve kardeşlerin de çok marjinal giyiniyorsunuz. Bunda annenin ve babanın etkisi var mı?

Tabii ki var. Çünkü onlar bizi belirli kalıplarla yetiştirmedi. Her zaman özgür ruhlu ve kendimiz olmamız gerektiğini vurguladılar. Hiçbir alanda bize kısıtlama getirmediler. Biz de zaman içinde kendimizi ve tarzımızı keşfettik. Bunların tamamı ailemizin, yetişme şeklimizin eseri.

YAŞITLARIMLA ÇOK ANLAŞAMIYORUM

Hayatının bir kısmı Türkiye dışında geçti. Buradaki yaşıtlarınla iyi anlaşabiliyor musun?

Çok anlaşamıyorum ama anlaştığım insanlar da yok değil. Çok sevdiğim arkadaşlarım da var ama genel olarak ben, daha olgun insanlarla iletişim kuruyorum, arkadaşlık ediyorum... En yakın arkadaşlarım, okuduğum liseden.

Yaşıtlarınla çok iyi anlaşamamanın sebepleri ne?

Bakış açım farklı... Sanırım ben, başka bir dünyadan geldim. Beni onlardan ayıran şey, yaşıma göre çok daha olgun oluşum ve farklı düşünce tarzım. İyi ya da kötü diye ayıramam. Her insan farklı ve her bireyin özünde iyi olduğunu düşünüyorum.

GÜNÜN BİRİNDE STAR OLACAĞIM

Gelecekte kendini sinemanın neresinde hayal ediyorsun?

Bu işe yeteneğim olduğunu biliyorum. Fiziğim de bu işe çok uygun. Çevremdeki insanlar yakışıklı olduğumu söylüyor. Tüm bunlar bir araya gelince, bu işte başarılı olmamak mümkün değil. Çok çalışıp günün birinde mesleğimin star’larından biri olacağımı düşünüyorum.

En beğendiğin oyuncular, yönetmenler ve senaristler kimler?

Oyunculardan Matthew McConaughey, Brad Pitt. Yönetmenlerden de Gaspar Noe, Bernardo Bertolucci, David Lynch gibi isimleri çok beğeniyorum.

Türkiye sinemasını takip ediyor musun?

Çok izlemiyorum ama arada çok beğendiğim filmler oluyor. ‘7. Koğuştaki Mucize’ ve ‘Üç Maymun’ tarzındaki filmleri izliyorum.

ŞANSIMI AMERiKA’DA DENEYECEĞİM DÜNYA SİNEMASININ KALBİ ORADA ATIYOR

Eğitimini tamamladıktan sonra şansını Amerika’da mı, Türkiye’de mi denemek istiyorsun?

Şansımı tabii ki Amerika’da denemek istiyorum. Çünkü dünya sinemasının kalbi Los Angeles’ta atıyor. İşin merkezi burası. Yeteneğim, eğitimim ve fiziğim sayesinde Amerika’da şansım olacağını düşünüyorum ve başarılı olacağıma inanıyorum.

Son zamanlarda birçok defilede modellik yaptın. Buna devam edecek misin yoksa o geçici bir heves miydi?

Modellik yapmayı seviyorum. Gelecekte de devam etme niyetindeyim, modellik yaparken çok keyif alıyorum.

AİLECE HER YERDE YAŞARIZ HER YERE KOLAY UYUM SAĞLARIZ

Bir dönem annen ve kardeşlerinle Bali’de yaşadın, oradaki hayata kolay alışabilmiş miydin?

Oradaki hayat çok farklıydı ve inanılmaz güzeldi. Hepimiz oraya çok kolayca adapte olabildik. Biz, ailece dünya insanlarıyız. Haritanın neresinde olduğumuzun bir önemi yok. Her yere çabuk adapte olup, zorluk çekmeden, oranın yerlisi gibi yaşayabiliriz.

SEVGİLİM OLACAK KİŞİ BANA ALAN TANIMALI

Sevgilin olacak kişide aradığın özellikler neler?

Dürüst, merhametli, şeffaf, komik, hoş, entelektüel olmalı... Ama en önemlisi, bana kendi alanımı vermesi. Sağlıksız ilişkiler insana çok şey öğretebiliyor, biliyorum. Ama ben hiçbir şey yaşamamayı, sağlıksız bir ilişkiye tercih ederim.

SEVGİLİM OLACAK KİŞİ BANA ALAN TANIMALI

Gelecek hayallerin neler?

Çok büyük hayallerim var; özellikle oyunculukla ilgili. Hayallerimin peşini hiç bırakmadan, koşar adım onları takip edeceğim. Bakalım, hayatım beni nereye sürükleyecek? Onu da zaman gösterecek.

ALEYNA TİLKİ AİLE DOSTUMUZ SESİNİ OLAĞANÜSTÜ BULUYORUM

Ağabeyin Dilan’ın adı, Aleyna Tilki ile aşk dedikodusuna karıştı. Aleyna ile tanıştın mı? Onun müziğini nasıl buluyorsun?

Aleyna ile tabii ki tanışıyorum, o bizim çok kıymetli bir aile dostumuz ve kendisini çok seviyorum. Onun yaptığı müzik, benim dinlediklerimden çok farklı. Ama Aleyna’nın sesinin olağanüstü olduğunu düşünüyorum.

Türkiye’nin en sevdiğin yanları?

Türkiye’de beğenilecek o kadar çok şey var ki... Hangi birini söyleyeyim? Öncelikle ülkemi çok ama çok seviyorum. Türk mutfağına bayılıyorum. Doğası da benim için dünyada eşsiz.

KARDEŞLERİM DE BEN DE USLANDIK AMA İÇİMİZDEKİ YARAMAZ RUH YERİNDE DURUYOR

Dört erkek kardeşsiniz. Diğer kardeşlerinle ilişkilerin nasıl?

Ailem ve kardeşlerim benim her şeyim. Tüm kardeşler arasında olduğu gibi biz de zaman zaman kavga eder, tartışırız. Hangi ailede bunlar olmaz ki! Ama bu tartışma ve kavga sonucunda asla küs kalamaz, birkaç saat sonra hiçbir şey olmamış gibi, kaldığımız yerden devam ederiz. Genel olarak kardeşlerimle aramdaki ilişkiler süper. Çok güçlü bir bağımız var.

Çocukluğunuzu biliyorum, inanılmaz yaramazdınız. Uslandınız mı, yoksa haylazlığa devam mı?

Çocukluktan bugüne biraz daha uslandık sanırım. Ama içimizdeki o yaramaz çocuk ruhu yerinde duruyor. O ruh hiçbir zaman bizi bırakmayacak.