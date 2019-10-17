"Beklemeden alışveriş yapıyorum ve İstanbul çok ucuz"

Slovak oyuncu ve eşinin İstanbul'u sevmesi hiç de sürpriz değil. Sevme nedenlerini duyunca hak vermemek mümkün olmuyor. Stoch'un eşi "Herkes beni tanıyor ve ünlü markalardan beklemeden alışveriş yapıyorum. Hem de İstanbul, çok ucuz." dedi.

Fenerbahçe kariyeri

29 yaşındaki Miroslav Stoch 2010 yılında Chelsea'den Fenerbahçe'ye 5,5 milyon euro'ya transfer olmuş fakat birçok defa kiralık olarak gönderilmişti.

Sezon sonlarında Fenerbahçe'ye dönen ve oynama umuduyla çalışan Stoch, 6 senede tam 3 kez başka takımlara kiralandı.

Son olarak 2017 yazında Fenerbahçe'nin Slavia Prag'a sattığı Slovak oyuncu, kariyerini şu anda Yunanistan'ın PAOK takımında sürdürüyor.