Türkiye'de özellikle Mardin, Gaziantep ve Şanlıurfa gibi Güney Doğu Anadolu Bölgeleri'nde oldukça fazla tüketilen mırra kahvesi, acı ve ağır bir tadı olduğu için özel ve minik fincanlarda ikram edilir. Peki mırra kahvesi nedir? Mırra kahvesi nasıl yapılır, nasıl içilir? Mırra kahvesi hakkında merak edilenler haberimizde.

Mırra kahvesi nedir?

Mırra kahvesini diğerlerinden ayıran özelliği ise oldukça acı ve ağır olmasıdır. Kahvenin ismi de aslında buradan gelir. Arapçada “mur” kelimesi “acı” demektir. Mırra kahvesi hepimizin bildiği gibi Türk kahvesi fincanlarında servis edilmez. Acı ve ağır bir tadı olduğundan minik ve özel kulpu olmayan fincanlarda ikram edilir.

Mırra kahvesi nasıl yapılır?

Mırra kahvesini hazırlarken özellikle tercih edilmesi gereken bir kahve çeşidi yoktur. Mırra kahvesi aslında bir kahvenin hazırlanma ve pişirme şeklidir. İstediğiniz kahve ile Mırra'yı yapabilirsiniz. Bu kahveyi diğerlerinden ayıran özelliği ise 'dibek' adı verilen bir havanda çok inceltilmeden dövülmedisidir.

Mırra kahvesini pişirirken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta; kaynatma evresidir. Mırra kahvesini uzun uzun kaynatmanız gerekir. Kahveyi hazırlamak için öncelikle kahvenin telvesi ayırılıp karışıma su eklenir. Yani çekilmiş kahvenin üzerine su eklenir ve kaynatılır. Bir kıvama gelen kahvenin tortusunu ayırmak için süzerek "mutbak" denilen özel bir kaba aktarılır. Mutbaka konulan kahveye mutlaka su eklenir. Kahve telvesinden ayrılana kadar bu işleme devam edilir. Telvesinden ve tortusundan ayrılan kahveye su eklenerek tekrar mutbaktan geçirilir.

Yapımı oldukça zor olan bu kahvenin sunumu geleneksel olarak kulpsuz bir fincanda verilir. Fincanın yarısına kadar doldurulan Mırra, misafirlere ikram edilir.

Rivayetler göre eskiden mırrayı içen ilk içen kişi, ikinci kişiye mırrayı doldurur. Bu geleneğin yanı sıra mırrayı içen kişi eğer fincanı servis eden kişiye vermek yerine; yere ya da masaya koyarsa; fincanı altınla doldurmak, kahveyi servis edenle evlenmek, kahveyi servis eden kişiyi evlendirmek ya da kahveyi servis eden kişinin çeyizini yapması beklenirmiş.