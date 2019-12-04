Mis kokulu yılbaşı armağanları

Yeni yıl yaklaşırken, yılbaşı planlarını da yapmaya başladık! Geçen yılın muhasebesini yaparken, bir yandan da gelecek sene için kararlar alıyor, planlar yapıyoruz. Tüm iyi dileklerin gerçekleşmesi için, yeni yılı en güzel şekilde karşılamak, herkesin arzusu...

Bu yılbaşında sevdiklerinizi ve yakınlarınızı mutlu edecek, günlerinin her anında sizi anımsatacak bir armağan olarak uluslararası moda tasarımcısı Guido Maria Kretschmer’in LR Health & Beauty için tasarladığı kendi adını taşıyan parfümleri denemeye ne dersiniz?

Guido Maria Kretschmer’in kadınlar için hazırladığı saten kaplı şık kutusunda sunulan parfüm, mandalina, gül ve vanilya notalarından oluşan koku buketiyle baştan çıkarıcı ve zarif bir kokuyla sarıp sarmalayarak, zarif stilinizi tamamlıyor. Erkek parfümü ise, bergamut, biber ve hafif deri tonlarıyla erkeksi ve otantik bir koku olarak dikkat çekiyor.

Parfümün kalıcılığını sürdürmek isteyenler, bu muhteşem koku kombinasyonunu kadınlarda vücut losyonu ve erkeklerde saç ve vücut şampuanı ile de tamamlayabilir ve hediyelerini set haline getirebilirler.