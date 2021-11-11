Magazin Misafir dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Misafir dizisi ilk bölümü ile ekranlarda!
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Misafir dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Misafir dizisi ilk bölümü ile ekranlarda!

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Misafir dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Misafir dizisi ilk bölümü ile ekranlarda!

Misafir dizisi 11 Kasım Perşembe akşamı ilk bölümü ile Fox TV ekranlarında seyircinin karşısına çıkıyor. Medyapım imzalı dizinin başrollerini Hazal Kaya, Ozan Dolunay ve Buğra Gürsoy üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Arda Sarıgün oturuyor. Peki, Misafir dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

11 Kasım 2021, Perşembe 17:09 Son Güncelleme:
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Misafir dizisi Fox TV ekranlarında ilk bölümüyle görücüye çıkarken, konusu ve oyuncuları televizyon izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Yabancı dizi Oasis’ten uyarlanan dizide Hazal Kaya, travmatik bir çocukluk geçirmiş Gece isimli genç kadını canlandırıyor. İşte, Misafir dizisi hakkında merak edilen ayrıntılar…

MİSAFİR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Erdem 3 çocuğu ve eşiyle mutlu bir yaşam sürmektedir. Ancak eşinin ölümüyle bu mutlu aile tablosu bir anda yerle bir olur. Ancak genç adam çocukları ile birlikte yeniden hayata tutunarak umut dolu bir yaşam sürmeye çalışmaktadır.

Gece ise travmatik bir çocukluk geçirmiş genç bir kadındır ve bir kaza sonucu hayatını kaybeder. Erdem ve Gece’nin yollarının kesişmesiyle de hem Erdem ve ailesinin hem de Gece’nin hayatı bambaşka bir yol alır.

MİSAFİR DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Erdem: Buğra Gülsoy
  • Gece: Hazal Kaya
  • Ozan Dolunay
  • Beren Gençalp
  • Selen Öztürk
  • Salih Demir Ural
  • Emir Kaan Özkan
  • Zeyno Asya Orçin

MİSAFİR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Fox TV ekranlarının yeni dizisi Misafir İstanbul'da çekiliyor ancak dizinin çekimlerinin hangi ilçede gerçekleştirildiğine ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

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