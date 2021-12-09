Magazin Misafir neden final yapıyor? Fox TV’den şaşırtan Misafir kararı

Misafir neden final yapıyor? Fox TV’den şaşırtan Misafir kararı

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Misafir neden final yapıyor? Fox TV’den şaşırtan Misafir kararı

Misafir dizisi 5. bölümüyle final yapıyor. Hazal Kaya, Ozan Dolunay ve Buğra Gülsoy’un kısa süre önce Fox TV’de başlayan ekran macerasının beklenmedik şekilde son bulması, ‘Misafir neden final yapıyor?’ sorusunun da beraberinde getirdi…

09 Aralık 2021, Perşembe 19:21 Son Güncelleme:
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Fox TV ekranlarında henüz geçtiğimiz ay yayınlanmaya başlayan Misafir dizisi için final kararı alındı. Yabancı dizi Oasis’ten uyarlanan Misafir’de Hazal Kaya travmatik bir çocukluk geçirmiş Gece isimli genç kadını canlandırırken, Buğra Gülsoy ise eşini kaybetmiş 3 çocuklu Erdem’e hayat veriyordu…

MİSAFİR NEDEN FİNAL YAPIYOR?

5. bölümüyle ekranlara veda eden Misafir’in neden final yaptığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak dizinin istenilen reytinglere ulaşamaması nedeniyle final yaptığı konuşuluyor.

MİSAFİR DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Erdem: Buğra Gülsoy
  • Gece: Hazal Kaya
  • Ozan Dolunay
  • Beren Gençalp
  • Selen Öztürk
  • Salih Demir Ural
  • Emir Kaan Özkan
  • Zeyno Asya Orçin

MİSAFİR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Erdem 3 çocuğu ve eşiyle mutlu bir yaşam sürmektedir. Ancak eşinin ölümüyle bu mutlu aile tablosu bir anda yerle bir olur. Ancak genç adam çocukları ile birlikte yeniden hayata tutunarak umut dolu bir yaşam sürmeye çalışmaktadır.

Gece ise travmatik bir çocukluk geçirmiş genç bir kadındır ve bir kaza sonucu hayatını kaybeder. Erdem ve Gece’nin yollarının kesişmesiyle de hem Erdem ve ailesinin hem de Gece’nin hayatı bambaşka bir yol alır.

 

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