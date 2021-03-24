Magazin Misafirler için Kardashian’ların özel Covid-19 uygulaması

Misafirler için Kardashian’ların özel Covid-19 uygulaması

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Misafirler için Kardashian’ların özel Covid-19 uygulaması

Salgın döneminde Kim Kardashian ve ailesinin misafirlere yönelik dikkat çekici bir Covid-19 önlemi var. Aile, özel bir test yaptırma uygulamasından geçen misafirleri evlerine kabul ediyor.

24 Mart 2021, Çarşamba 09:20 Son Güncelleme:
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Covid-19 salgını döneminde Kardashian Ailesi’nin ilginç bir uygulaması olduğu ortaya çıktı. Ünlü sunucu Andy Cohen, Kim Kardashian ve diğer aile üyelerini ziyaret ettiğinde karşılaştığı muameleyi podcast programında anlattı.  

TEST MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Ailenin yeni reality show dizisi For Real: The Story of Reality TV için röportaj yapmaya evlerine giden Cohen, kendisinin bir arabaya bindirildiğini ve Los Angeles vadisinde bir Covid-19 test merkezine götürüldüğünü anlattı.  

Cohen, “Vadide Covid testi yaptıracağım tıp merkezine götürüldüm. Sağlık görevlisine, ‘Sonuçları bana şimdi verecek misiniz?’ diye sordum” ifadesini kullandı.

Görevlinin, sonuçların kendisine verilmeyeceğini söylediğini belirten Cohen, şoförün onu doğruca Khloe Kardashian’ın evine götürdüğünü ve arabada beklettiğini anlattı.

'İKİNCİ KAPI AÇILIRSA NEGATİFMİŞİM'

Cohen, Kardashian’ların salgın uygulamasını anlatırken, “Sanırım bunu tüm misafirlere yapıyorlar” ifadesini kullandı. Şoförün kendisini eve götürdüğünü ve “Sizi içeri alacaklar. İkinci kapı açılırsa sonucunuz negatiftir” dediğini aktardı. Cohen, şoförün bunu daha önce de yapmış gibi davrandığını belirterek, “İkinci kapı mı? Sonucumu orada mı öğreneceğim?” diye şaşırdığını anlattı.

'İNANILMAZDI'

Cohen sonucu öğrenme aşamasını şöyle anlattı:

“İnanılmazdı. ‘Kapı bu mu?’ diye sordum. Hayır o değilmiş. Bir başka kapı daha varmış. Oraya gittik. Ve işte oradaydı. Kapı açıldı. Ben de Covid olmadığımı öğrendim.”


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