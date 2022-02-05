Türkiye Misafirliğe gitti aracı soyuldu! her şey 10 saniye içinde oldu

Misafirliğe gitti aracı soyuldu! her şey 10 saniye içinde oldu

Türkiye

Misafirliğe gitti aracı soyuldu! her şey 10 saniye içinde oldu

Bağcılar'da misafirliğe giden kişinin aracının camını kıran hırsızlar 10 bin liralık elektronik aksamı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

05 Şubat 2022, Cumartesi 09:18 Son Güncelleme:
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Olay, geçtiğimiz günlerde Bağcılar Kirazlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşına misafirliğe giden Rüzgar Topçu, aracını park ederek arkadaşının evine çıktı.



Bu sırada araca yanaşan hırsızlar, aracın camını kırarak içerisindeki elektronik aksanı çalarak kayıplara karıştı. Aracına geri gelen Topçu, aracının camlarının kırıldığını ve elektrik aksanının çalındığını fark etti. Yaklaşık 10 bin TL’lik malzemenin çalındığı öğrenilirken, hırsızlık anı apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"HIRSIZLA KARŞILAŞABİLİRDİM, BANA ZARAR VEREBİLİRDİ"

Yaşananları anlatan Rüzgar Topçu, “Bağcılar Kirazlı Mahallesi’ndeydim misafirliğe gitmiştim. 10 saniye içerisinde gerçekleşen bir durum. Birisi beni aradı arabamın camının kırıldığını söyledi. Ben 5 dakika erken insem belki hırsızla burun buruna geleceğim. Küçük meblağlar için insanların canı sıkılıyor. Bende ilk defa oraya misafirliğe gittim. Başıma böyle bir şey geldi. Ama sürekli oluyormuş orada bu tarz konular. Ben hırsızla karşılaşabilirdim bana zarar verebilirdi durduk yere başımız yanacaktı yani gidip çalışsınlar” dedi.

İHA


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