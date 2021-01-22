Türkiye Mısır Çarşısı’nda adım atacak yer kalmadı

Mısır Çarşısı’nda adım atacak yer kalmadı

Türkiye

Mısır Çarşısı’nda adım atacak yer kalmadı

Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala vatandaşlar Eminönü’ne akın etti. Mısır Çarşısı’nda alışveriş yapanlar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hazırlık yaptı. Bazıları ise alışveriş için değil, gezmek için geldiğini belirtti. Eminönü esnafı ise, kalabalığın satışlara etki etmediğini söyleyerek, "Sadece kısıtlamaya saatler kala burası böyle oluyor. Bu da kuru kalabalık zaten" dedi.

22 Ocak 2021, Cuma 20:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala Eminönü’nde yoğunluk yaşandı. Kısıtlama öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar buradaki dükkanlara geldi. Alışveriş dışında gezmek için gelen vatandaşlar da yoğun kalabalık oluşturdu. Bazı vatandaşlar çarşının kalabalık olduğunu belirtirken, bazıları ise bu kalabalıktan korkmadıklarını söyledi. Yoğunluk en çok kuruyemişçilerde görüldü. Kahve dükkanları önünde de uzun kuyruklar oluştu. Bazı vatandaşların yapılan tüm uyarılara ve yoğun kalabalığa rağmen maskesiz olduğu görüldü. Alışveriş dışında gezmek için gelen vatandaşlar da yoğun kalabalık oluşturdu.

Günün önemli manşetleri için tıkla

DHA

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Sözde müttefik söylemi
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kamplaşmanın dışında kalabilmek...
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
İki tuhaf demeç
Rauf Tamer
Şirin Sever
‘Kızım regl oldu, duyun’ demenin gereksizliği…
Şirin Sever
Hakan Çelik
“Sözde müttefik!”
Hakan Çelik
Banu Şen
'Kar görmüş İzmirli sevinci' ne güzeldir
Banu Şen
Erkut Can
Size sıra gelirse mutlaka aşı olun
Erkut Can
Murat Gülderen
Karantinada stresi alan uygulamalar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bakan Koca duyurdu: Türkiye'ye uçuşlar geçici süreyle durduruldu