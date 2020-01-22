Mısır çorbası tarifi: Mısır çorbası nasıl yapılır?

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Mısır çorbası tarifi

Mısır çorbası malzemeleri

- 500 g dondurulmuş mısır

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 1 kuru soğan

- 2 yemek kaşığı un

- 8 çay bardağı süt

- 4 çay bardağı tavuk suyu

- 5-6 dal frenk maydanozu

Mısır çorbası yapılışı

İlk olarak mısırın yarısını ayırıp ezerek püre haline getirin. Diğer yarısını bir kenarda bekletin. Derin bir tencerede tereyağını eritin. Soğanları piyazlık doğrayıp ekleyin ve pembeleşinceye kadar kavurun. Unu ilave edip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin. Ezdiğiniz mısırları tencereye ekleyip karıştırın.Üzerine sütü ve tavuk suyunu ilave ederek karıştırmaya devam edin. Çorba kaynamaya başladığında, ayırmış olduğunuz tane mısırları da ekleyin ve birkaç dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Üzerine ince kıyılmış frenk maydanozu serpebilirsiniz.

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