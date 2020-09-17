Yemek Karadeniz mutfağının incisi: Mısır ekmeği tarifi

Karadeniz mutfağının incisi: Mısır ekmeği tarifi

Yemek

Karadeniz mutfağının incisi: Mısır ekmeği tarifi

Karadeniz mutfağının en sevilen lezzetlerinden olan mısır ekmeği günün her saatinde sevilerek tüketilebilir. Sevdiklerinize hazırlamak için mısır ekmeği tarifi arıyor ya da mısır ekmeği nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Mısır ekmeğinin püf noktaları için "Mısır ekmeği tarifi, mısır ekmeği nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

17 Eylül 2020, Perşembe 11:52 Son Güncelleme:
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Hem sağlıklı hem de lezzetli bir tarif olan mısır ekmeği hemen hemen herkes tarafından çok sevilen bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için mısır ekmeği tarifi arıyor ya da mısır ekmeği nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Mısır ekmeğinin püf noktaları için "Mısır ekmeği tarifi, mısır ekmeği nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Mısır ekmeği tarifi

Mısır ekmeği malzemeleri

  • 1 kilogram mısır unu
  • 1 paket kabartma tozu
  • 3 yemek kaşığı yoğurt
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • Tuz
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • Yarım su bardağı un

Mısır ekmeği yapılışı

Tüm malzemeleri yoğurma kabına alın. Üzerine 1 su bardağı kaynar su ekleyip karıştırın. Yavaş yavaş biraz daha su ekleyerek elle yoğurmaya başlayın. Kıvam alana kadar yoğurmaya devam edin. Güzelce yağlayıp unladığınız fırın tepsisine hamuru boşaltın. (Ekmeğinizi tavada ya da kek kalıbında da yapabilirsiniz.) Her tarafının eşit kalınlıkta olmasını sağlayın. Üzerine hafifçe un serpin. Fırını 190 dereceye ayarlayıp tepsiyi fırına verin. Üstü kızarınca fırını kapatıp tepsiyi 5 dakika daha fırında tutun.

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