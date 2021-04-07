Mısır ekmeği tarifi: Mısır ekmeği nasıl yapılır? Hamurunun yapılışı ve püf noktası
MasterChef Türkiye'nin 60'ıncı yeni bölümünde takım kaptanları en güzel mısır ekmeğini yapabilmek için birbiriyle kıyasıya mücadele etti. MasterChef izleyicilerinin en merak ettiği konu "Mısır ekmeği nasıl yapılır?" oldu. Mısır ekmeği tarifi nedir? Mısır ekmeği nasıl yapılır? Mısır ekmeği nedir? Mısır ekmeği malzemeleri nelerdir? Mısır ekmeği yapımının püf noktası nedir? İşte 21 Eylül MasterChef 2020’nin 60'ıncı bölümünde yapılan mısır ekmeği tarifi, püf noktası, malzemeleri ve yapılışı.
07 Nisan 2021, Çarşamba 14:27 Son Güncelleme:
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MasterChef Türkiye'nin son bölümünde stüdyoda Karadeniz rüzgarları esti. Takım kaptanları Karadeniz mutfağının vazgeçilmezi mısır ekmeğini en iyi şekilde yapabilmek için kıyasıya mücadele etti. Kokusu ile iştahları kabartan mısır ekmeğinin yapılışı, MasterChef izleyicileri için merak konusu oldu. Peki mısır ekmeği nedir? Mısır ekmeği nasıl yapılır? Mısır ekmeği yapmanın püf noktaları neler? İşte mısır ekmeği tarifi ve yapılışı.
Mısır ekmeği malzemeleri
- 1 kilogram mısır unu
- 1 paket kabartma tozu
- 3 yemek kaşığı yoğurt
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- Tuz
- 1 tatlı kaşığı şeker
- Yarım su bardağı un
- 1 su bardağı kaynara su
Mısır ekmeği nasıl yapılır?
- Tüm malzemeleri derin bir kaba alın ve üzerine 1 su bardağı kaynar su ekleyip hamur haline gelene kadar karıştırın. Kıvam alana kadar yavaşça su eklemeye devam edin.
- Hamuru düz bir fırın tepsisine her yanı eşit olacak şekilde yayın.
- Üzerine hafifçe un serpin.
- 190 dereceye ayarlanmış fırına tepsiyi yerleştirin.
- Ekmeğin üzeri kızarınca fırını kapatın ve 5 dakika daha fırında bekletin.
- Fırından çıkardığınız mısır ekmeğini dilimleyip sıcak veya soğuk olarak servis edebilirsiniz.