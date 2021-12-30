MÖ 1525 - 1504 arasında Mısır'ı yöneten I. Amenhotep'in mumyası 3500 yıl sonra sırlarını ele verdi. Muhtemelen mezarını soygunculardan korumak için cenaze tapınağı ile mezarını birbirinden ayıran ilk firavun olan I. Amenhotep'in kat kat sarılı mumyası, Mısırlı bilim insanları tarafından dijital olarak açıldı.

Modern zamanlarda açılmamış kalan az sayıda mumyadan olduğu için bir tür muamma addedilen I. Amenhotep'i Kahire Üniversitesi'nden bir ekip fiziksel olarak değilse de dijital olarak başarıyla açtı. Tıp fakültesinin radyoloji profesörü Seher Salim, dar çenesi, küçük burnu ve kıvırcık saçlarıyla fiziksel olarak babasına benzeyen I. Amenhotep'in 3500 yıl önce yaşamış biri için şaşırtıcı derecede iyi dişleri olduğunu söyledi.

3D bilgisayarlı tomografi (CT) tarama teknolojisine başvurarak, iskeletini ve yumuşak dokusunu haritalamak için yüzlerce yüksek çözünürlüklü X-ışını dilimi kullanarak elde edilen sonuçlar I. Amenhotep'in görünüşü ve birlikte gömüldüğü mücevherlerin görkemi hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

I. Amenhotep 'in orijinal mezarı hiçbir zaman bulunamadı. Mumyası 1881 yılında 21. hanedan yetkililerinin kralların ve soyluların mumyalarını mezar soyguncularından korumak için sakladıkları Luksor'daki bir alanda keşfedildi. Ondan sonra evi Kahire'deki Mısır Müzesi olan mumya, hezaren çiçeği, Mısır nehir keneviri ve aspir çiçeği çelenkleriyle kaplı keten sargıların mükemmelliği ve boyalı mezar maskesinin güzelliği nedeniyle açılmadı.

Mumyaya CT tarayıcı teknolojisi uygularken "Bir hediyeyi açmak gibi" demekten kendini alamayan Salim, tabut ilk açıldığında, muhtemelen çelenklerin kokusunun cazibesine kapılmış bir yaban arısını korunmuş halde bulduklarını belirtti. Araştırma ekibi, Tutankhamun ve Ramses II gibi diğer firavunların aksine Amenhotep'in beyninin tam manasıyla korunmuş kaldığını keşfetti. Ekip, Amenhotep'in nasıl öldüğüne dair kanıt bulma amacına ise ulaşamadı.