Mısır gevrekli harfler (Oyun)

Malzemeler: Mısır gevreği, karton, kalem ve yapıştırıcı

NASIL OYNANIR?

Çocuğunuzun erken yaşta harf bilgisi edinmesini ister misiniz? O zaman hadi masa başına herkes! Çocuğunuzla beraber ilk olarak bir karton üzerine farklı harfleri büyükçe yazınız.

Yazdığınız bu harflerin üzerinden yapıştırıcı ile geçiniz. Çocuğunuzdan mısır gevreklerini o harflerin üzerine yapıştırmasını isteyiniz. O bunu yaparken siz de harfin sesini söyleyerek onun da tekrar etmesini sağlayınız.