Etkinlik Rehberi Mısır gevrekli harfler (Oyun)

Mısır gevrekli harfler (Oyun)

Etkinlik Rehberi

Mısır gevrekli harfler (Oyun)

Bu oyun sayesinde çocuğunuz hem harflerin yazılışını hem de sesini öğrenecektir. Yaş: 3+

17 Haziran 2021, Perşembe 11:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Malzemeler: Mısır gevreği, karton, kalem ve yapıştırıcı

NASIL OYNANIR?

Çocuğunuzun erken yaşta harf bilgisi edinmesini ister misiniz? O zaman hadi masa başına herkes! Çocuğunuzla beraber ilk olarak bir karton üzerine farklı harfleri büyükçe yazınız.

Yazdığınız bu harflerin üzerinden yapıştırıcı ile geçiniz. Çocuğunuzdan mısır gevreklerini o harflerin üzerine yapıştırmasını isteyiniz. O bunu yaparken siz de harfin sesini söyleyerek onun da tekrar etmesini sağlayınız.

Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Önce etkinlik sonra yarış
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Annebebelist
Bebeğinize kitap okuyunca ne olur?
Annebebelist
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder