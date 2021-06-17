Mısır gevrekli harfler (Oyun)
Bu oyun sayesinde çocuğunuz hem harflerin yazılışını hem de sesini öğrenecektir. Yaş: 3+
17 Haziran 2021, Perşembe 11:04 Son Güncelleme:
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Malzemeler: Mısır gevreği, karton, kalem ve yapıştırıcı
NASIL OYNANIR?
Çocuğunuzun erken yaşta harf bilgisi edinmesini ister misiniz? O zaman hadi masa başına herkes! Çocuğunuzla beraber ilk olarak bir karton üzerine farklı harfleri büyükçe yazınız.
Yazdığınız bu harflerin üzerinden yapıştırıcı ile geçiniz. Çocuğunuzdan mısır gevreklerini o harflerin üzerine yapıştırmasını isteyiniz. O bunu yaparken siz de harfin sesini söyleyerek onun da tekrar etmesini sağlayınız.
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