Kahvaltı için bir tarif: Mısır gevrekli kurabiye tarifi

Tadını çok seveceğiniz ve yapımı oldukça pratik olan mısır gevrekli kurabiye tarifi, favoriniz olacak bir lezzet. Eğer siz de sevdiklerinize hazırlama için mısır gevrekli kurabiye tarifi arıyor ya da mısır gevrekli kurabiye nasıl yapılır merak ediyorsanız "Mısır gevrekli kurabiye tarifi, mısır gevrekli kurabiye nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Mısır gevrekli kurabiye tarifi

Mısır gevrekli kurabiye malzemeleri

250 gram oda sıcaklığında tereyağı ya da margarin

2 yumurta

1 su bardağı pudra şekeri

2.5 su bardağı mısır nişastası

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Aldığı kadar un

400 gram krem çikolata

3 yemek kaşığı sıvı yağ

150 gram mısır gevreği

Mısır gevrekli kurabiye yapılışı

Derin bir kabın içinde tereyağını, yumurtaları, pudra şekerini, nişastayı ve vanilyayı ilave ederek yoğurun. Ardından kabartma tozu ve unu yavaş yavaş karışıma eleyerek ilave edin ve ele yapışmayan pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine, hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartarak yuvarlayın ve tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Çikolata ezmesini ısıya dayanıklı cam bir kabın içerisine dökün. Üzerine 3 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ederek benmari usulü eritin. Mısır gevreklerini çok ufalanmayacak şekilde rondodan geçirin ve bir tabağa alın. Pişen kurabiyeleri ilk önce erittiğiniz ılık çikolata ezmesine batırın. Ardından mısır gevreklerine bulayıp servis tabağına dizin.



