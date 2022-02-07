Afrika Uluslar Kupası final maçında Senegal ile Mısır karşı karşıya geldi. Golsüz biten maçın uzatma dakikalarında da gol gelmedi ve maç penaltılara gitti.

Penaltılar sonucunda Senegal tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Senegal daha önce iki kez kupayı finalde kaybetmişti.

Maçın 7. dakikasında ise ilginç bir an yaşandı. Senegal, erken bir penaltı kazandı. Topun başına Liverpool'un yıldızı Sadio Mane geçti. Mane'nin Liverpool'dan takım arkadaşı bir diğer yıldız Mısırlı Mohamed Salah ise Mısır kalecisi Gabaski'nin kulağına eğilerek Mane hakkında tüyo verdi.

Salah, tüyo verirken Mane'nin de yaklaşıp dinlemesi izleyenleri güldürdü. Ancak Salah'ın tüyosu işe yaradı ve Gabaski penaltıyı kurtardı.

Seri penaltı atışlarında ise Gabaski'nin su şişesine aldığı notlar dikkat çekti. Senegalli oyuncuların kullandığı penaltıları su şişesine yapıştıran Gabaski, buna rağmen Mısır'a şampiyonluğu getiremedi.



